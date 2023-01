Whirlpool a Arçelik spojí síly. V Evropě vznikne gigant na trhu domácích spotřebičů | E15.cz

„Stoprocentní dceřiná společnost Arçelik Ardutch B.V. a stoprocentní dceřiná společnost Whirlpool Corporation Whirlpool EMEA Holdings LLC podepsaly definitivní dohodu o vkladu za účelem vytvoření nového samostatného podniku v odvětví domácích spotřebičů v Evropě,“ uvedly firmy tento týden.

Na základě dohody převedou společnosti Ardutch i Whirlpool své evropské dceřiné společnosti do společného podniku. Po těchto převodech se očekává, že 75 procent nově vzniklé společnosti připadne společnosti Ardutch B.V. a 25 procent Whirlpoolu. „Konečný poměr vlastnictví po uzavření bude stanoven po zohlednění příslušných hodnot EBITDA, čistých aktiv, čistého zadlužení a čistého pracovního kapitálu stran v roce 2022,“ uvedly firmy ve společném prohlášení.

Dohoda zahrnuje 38 evropských dceřiných společností a 9 výrobních závodů společnosti Whirlpool, které se nacházejí v Itálii, Polsku, na Slovensku a ve Velké Británii, a také dva výrobní závody společnosti Arçelik v Rumunsku a 25 evropských dceřiných společností. Dohromady tak vznikne výrobní kapacita přibližně 24 milionů výrobků bílého zboží ročně.

Obě strany se rovněž dohodly, že do šesti týdnů podepíší smlouvu o koupi a prodeji akcií, na jejímž základě společnost Whirlpool odprodá svou část v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA) společnosti Ardutch B.V. za hotovostní částku 20 milionů eur, a to na základě samostatné transakce. Po dokončení transakce by společnost Ardutch získala plné vlastnictví dalších dvou dceřiných společností Whirlpool založených ve Spojených arabských emirátech a v Maroku. Celá transakce má být uzavřena v druhé polovině roku 2023. Rozhodnout o ni ještě musí regulační úřady.

Společnost Arçelik spadá pod mateřskou skupinu Koç Holding. „Jako největší průmyslový konglomerát Turecka nadále posilujeme svůj vliv díky globálním úspěchům od Velké Británie po Indii, od Jižní Afriky po USA. V současné době vyvážejí společnosti skupiny Koç Group do více než 150 zemí. Arçelik, jako respektovaný hráč ve svém oboru, posouvá svou vizi a ambice mnohem dále díky této nové samostatné firmě. Příležitost pro tuto firmu přinést evropským spotřebitelům hodnotu v podobě špičkových výrobků na trhu prostřednictvím důvěryhodných značek a závazku k udržitelnosti v domácnosti je významná,“ uvedl Levent Çakıroğlu, generální ředitel Koç Holding.

Nový samostatný podnik má podle vedení společnosti „kombinovat výrobní zkušenosti obou společností, evropské značky spotřebičů, silné dodavatelské řetězce, efektivní distribuční a prodejní sítě a inovativní produktové řady, aby vytvořil další hodnotu pro jejich spotřebitele tím, že novou společnost postaví na nohy růstu.“

Podnik zastřeší známé značky domácích spotřebičů Nová společnost bude vyrábět, prodávat a poskytovat poprodejní služby značkových domácích spotřebičů.

Součástí podniku budou značky společnosti Arçelik, včetně Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel a Leisure, spolu se stávajícími značkami společnosti Whirlpool Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg a Bauknecht.

Společnost bude mít regionální práva na značky Beko, Blomberg a Altus společnosti Arçelik a na značku Whirlpool společnosti Whirlpool Corporation po dobu 40 let.

Značka Beko byla založená v roce 1955 v Turecku a v České republice je zastoupená od roku 2005. Od té doby se stala jednou z předních značek domácích spotřebičů v Evropě a stejně tak i v České republice. Díky neustálému vývoji a inovativním technologiím je zároveň jednou z nejrychleji rostoucích značek na evropském trhu.

Nový podnik chce rovněž stavět na dobrých výsledcích obou společností v oblasti udržitelnosti a inovací. „Jedná se o jedinečnou příležitost pro spojení dvou výjimečných společností se zaměřením na synergie, kombinované inovace, maloobchodní distribuci a udržitelnost a je v souladu s naší stanovenou strategií. Dnešní dohodou vytváříme pevný základ pro vytváření hodnot pro zaměstnance, akcionáře a evropské spotřebitele bílé techniky a rozšiřujeme působnost společnosti Arçelik o nové možnosti růstu v důležitém regionu, říká Hakan Bulgurlu, generální ředitel společnosti Arçelik.

Společnost Arçelik zaměstnává 45 tisíc zaměstnanců po celém světě a její globální aktivity zahrnují dceřiné společnosti v 53 zemích a 30 výrobních závodů v 9 zemích a 12 značek (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko).