Strmě přibývají nepřímí sponzoři Pavla, jsou jimi Muchna či Hausenblas. Mohou utratit až jeden milion | E15.cz

Desítky podnikatelů, firem nebo spolků se začaly zapojovat do prezidentské kampaně jako takzvané třetí osoby. V drtivé většině jde o sympatizanty Petra Pavla. Je to například šéf společnosti Y Soft Václav Muchna či zakladatel firmy Liftago Martin Hausenblas. Vyplývá to z aktuálních údajů na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.