Xiaomi výrazně narostl zisk, pomohlo tomu i uvedení nového elektromobilu
Čínská společnost Xiaomi ve druhém čtvrtletí zvýšila očištěný čistý zisk o 75,4 procenta na 10,8 miliardy jüanů (31,5 miliardy korun). Xiaomi patří mezi přední světové výrobce chytrých telefonů, vyrábí ale i domácí spotřebiče a další elektroniku, před rokem vstoupila na trh s elektromobily. Hospodaření podpořil prodej domácích spotřebičů a uvedení druhého elektrického vozu na trh. Prezident firmy Lu Wej-ping dodal, že firma do roku 2027 hodlá uvést svůj elektromobil na evropský trh.
Podnik v úterní zprávě uvedl, že tržby zvýšil o 30,5 procenta na 116 miliard jüanů. Výsledky překonaly odhady analytiků v anketě společnosti LSEG, kteří očekávali zisk 10,1 miliardy jüanů při tržbách 114,7 miliardy jüanů.
Chytré telefony Xiaomi jsou třetí nejprodávanější na světě s podílem na globálním trhu 14,7 procenta. Ve druhém čtvrtletí se Xiaomi stala nejprodávanější značkou v jihovýchodní Asii a dvojkou na evropském trhu.
Celkový odbyt telefonů firmě ve druhém čtvrtletí vzrostl o 0,6 procenta na 42,4 milionu kusů. Tržby z prodeje chytrých telefonů se ale o 2,1 procenta snížily a dosáhly 45,5 miliardy jüanů, zejména kvůli nižší průměrné prodejní ceně.
Wej-ping ale snížil odhad odbytu chytrých telefonů Xiaomi za celý letošní rok na 175 milionů ze 180 milionů kusů odhadovaných v prvním čtvrtletí. Očekává, že celkový trh s chytrými telefony letos zaznamená jen nízký nebo žádný růst.
Ve ztrátovém segmentu automobilů tržby stouply na 20,6 miliardy jüanů z 18,6 miliardy jüanů v prvním čtvrtletí. Meziročně vzrostly o více než 230 procent. Odbyt elektromobilů se zvýšil na 81,302 kusů ze 75.869 v prvním čtvrtletí a proti 27.307 ve druhém čtvrtletí loni. Firma uvedla v červnu na trh nový model YU7, který doplnil její první vůz SU7.
Společnost Xiaomi vstoupila na trh s elektromobily v březnu 2024 a od té doby prodala zhruba 300 tisíc elektromobilů. Divize je však zatím ztrátová, i když firma je přesvědčena, že se jí podaří dosáhnout zisku už ve druhé polovině letošního roku. Cílem firmy je stát se jedním z pěti nejvýznamnějších výrobců automobilů na světě.
Firma dodala, že tržby z prodeje velkých chytrých domácích spotřebičů se zvýšily o 66,2 procenta. Tržby z prodeje tzv. nositelné elektroniky stouply o 70,9 procenta, hlavně díky zájmu o chytré náramky a hodinky v Číně. Tržby z prodeje tabletů se zvýšily o 41,4 procenta.