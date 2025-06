Z garáže miliardovým gigantem: 15 firem, které začaly z ničeho a dnes jsou z nich hráči jako Amazon

Oblíbená fitness značka měla základnu ve sklepě u babičky

Americký miliardář, obchodník a filantrop Kevin Plank začal s jednoduchou myšlenkou. Chtěl vytvořit sportovní oblečení, které by odvádělo pot a dalo se nosit jako základní vrstva při intenzivním cvičení. Když v roce 1996 zakládal dnes už zavedenou značku Under Armour, bydlel u své babičky v Georgetownu. Aby ušetřil, kancelář si zřídil přímo v jejím sklepě a do společnosti investoval 17 tisíc dolarů, které do té doby našetřil. Frustrovaný bavlněnými tričky vymyslel nový revoluční materiál, z něhož vyrobil trička, se kterými objížděl různé sportovní soutěže a nabízel je přímo atletům. Potom ale chytře využil své konexe z amerického fotbalu.

„Vzpomínám si, že mi jednou zavolali kluci z NFL a řekli: ‚Kevine, dnes budeme v D.C., chceme se za tebou zastavit v kanceláři,‘ což mě přimělo rozhlédnout se po babiččině domě a říct: ‚Panebože, to nedělejte,‘“ popsal kdysi Plank náročné začátky podnikání v rozhovoru pro deník The Washington Post. Tyto kontakty se přesto ukázaly jako neocenitelné. Profesionální hráči amerického fotbalu začali nosit výrobky Under Armour, což začínající značce zajistilo klíčové zviditelnění. Na svém vrcholu v roce 2015 měla firma hodnotu 20 miliard dolarů, dnes už je to „jen“ 2,8 miliardy dolarů.

Pobočka obchodního řetězce Under Armour. | Zdroj: Profimedia.cz