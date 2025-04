Festival Rock for People letos zazářil i mimo hudební pódia. V Bruselu si vysloužil ocenění v rámci evropské soutěže Generali SME EnterPRIZE, která vyzdvihuje firmy s udržitelným přístupem k podnikání. Místo hudby tentokrát bodoval přístupem k životnímu prostředí. Festival pořádaný společností Ameba Production se stal prvním kulturním projektem z Česka, jenž získal evropské ocenění za udržitelnost. Bruselská porota ocenila práci s odpadem, energiemi i adaptaci na dopady klimatické změny. Co to v praxi znamená a proč počasí může „zlomit festivalu vaz“, popisuje v rozhovoru pro e15 Radka Hájková, manažerka CSR a ESG projektů Rock for People.

Jak se stane, že se hudební festival dostane mezi top udržitelné firmy Evropy?

Člověk by si na základě podobných akcí říkal, že pódium ovládne spíše nějaký startup související s úsporou energií. V českém kole jsme skončili třetí a zároveň jsme dostali možnost reprezentovat republiku na evropské úrovni. Možná právě proto, že jsme jiní. Nejsme klasická výrobní firma a do udržitelnosti jsme dorostli přirozeně. Jak se firma vyvíjela ekonomicky, rozvíjela se i v sociální a environmentální oblasti. A u festivalu to ani jinak nejde – jsme přímo vystavení dopadům klimatické změny. Musíme na ně reagovat, pokud chceme přežít.

Jak konkrétně se festival proměnil?

Dřív, když jsme byli v Českém Brodě, se lidé doslova brodili kelímky. Dnes už to vypadá jinak. Třídíme 17 druhů odpadu, máme zvládnuté odpadové hospodářství, zálohový systém na PET lahve a plechovky jsme testovali už v roce 2021. Než vejde v platnost legislativa, budeme mít náskok a vědět, jak na to. Máme výhodu, že areál Parku 360, kde se festival koná, máme v dlouhodobém pronájmu. To nám umožňuje přijímat opatření a řešení i v oblasti ekologických inovací s výhledem na několik let dopředu.

Když se řeší udržitelnost, často přijde řeč na energetiku. Jak jste na tom v tomto směru?

I v tom jsme zkoušeli různé cesty. Testovali jsme vodíkový generátor, měli jsme solární panely i větrné zdroje z Nizozemska. Postavili jsme soběstačnou stage napájenou jen z obnovitelných zdrojů. A teď plánujeme poměrně velkou fotovoltaickou instalaci, zvažujeme, jestli spolu s našimi fanynkami a fanoušky nevybudujeme energetické společenství. Další variantou, která je na stole, je se připojit do energetického společenství Hradce Králové.

Rock for People Festival se letos v Hradci Králové koná od 11. do 15. června a pořadatelé očekávají 50 tisíc návštěvnic. Na pódiu vystoupí například Avenged Sevenfold, Linkin Park, Slipknot, Sex pistols ft. Frank Carter a jako narozeninový bonus Guns N' Roses.

Co si pod tím má laik představit?

Plánované instalace OZE budou samozřejmě vyrábět elektřinu i v době, kdy se v areálu nekoná festival nebo jiné akce. Dlouho jsme čekali na legislativu, která by umožnila sdílení vyrobené elektřiny, ať už v rámci nejbližšího okolí, města Hradce Králové nebo v rámci zmiňovaného energetického družstva našich fanoušků. Máme před sebou ale několik technických překážek, které snad brzy i ve spolupráci s městem a místním technologickým centrem překonáme.

Jak moc vás ovlivňuje klimatická změna?

Zásadně. Festivaly napříč Evropou čelí extrémnímu počasí – přívalovým dešťům a bahnu, vedrům, bouřkám. V roce 2012 jsme kvůli bouřce a silnému větru z bezpečnostních důvodů nemohli nechat vystoupit Faith No More. Od té doby se každý rok modlíme, aby bylo počasí příznivé, festival bez problému proběhl, lidé neodpadávali z vedra a kapely mohly vystoupit. Počasí může festivalu zlomit vaz, a právě proto se i na úrovni české festivalové asociace FESTAS řeší, jak se s těmito výzvami vyrovnat a přizpůsobit organizaci novým podmínkám. Díky spolupráci FESTAS a Generali vzniklo pojištění na míru festivalům, které pokrývá většinu rizik. Včetně těch souvisejících s počasím. Festivaly, které splní několik podmínek v oblasti udržitelnosti, získají benefity navíc.

Radka Hájková, manažerka CSR a ESG projektů Rock for People a generální ředitel Generali České pojišťovny Roman Juráš | Adam Váchal

Festival pod širým nebem je zcela závislý na rozmarech počasí a v době klimatických změn i na jeho extrémních projevech. Jak s tímto válčíte?

Déšť, a zejména vítr, mohou představovat bezpečnostní riziko. Proto využíváme meteorologický model založený na družicových datech, která přicházejí v reálném čase. Od roku 2022, kdy proběhl průlomový ročník s novým produkčním týmem a kapelou Green Day, začal RfP spolupracovat s několika meteorologickými týmy. Klíčovým partnerem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), se kterým sledujeme dlouhodobé předpovědi pomocí modelu ICON D2 – ten je pro naši oblast nejpřesnější.

Dalším důležitým zdrojem informací je také letiště Praha, a především náš meteorologický spolupracovník z letiště Hradec Králové. Jeho znalosti místních podmínek jsou neocenitelné, protože dobře víme, že mezi betonovou plochou a lesním prostředím, kde se festival koná, jsou zásadní rozdíly. V řídicím centru festivalu je jedna z obrazovek vyhrazena pro nepřetržité sledování meteoradaru. Spolupráce s ČHMÚ a letištěm v Hradci Králové nám umožňuje včas reagovat na vývoj počasí a zajistit bezpečnost návštěvníků i celého festivalového areálu.

Jaké máte plány do budoucna?

Chceme posouvat hranice. Vedle kompostování bioodpadu zvažujeme i recyklaci moči a fekálií, abychom uzavřeli další cykly. Pracujeme na systému záchytu dešťové vody. Zvažujeme zálohovaný systém také na znovupoužitelné nádobí na jídlo. Chceme rozšířit opatření v dopravě – podporujeme carsharing, cestování vlakem nebo autobusem, poskytujeme kyvadlovou dopravu zdarma, spolupracujeme se sdílenými koly. Nezakazujeme, ale nabízíme alternativy.

Jak jste se vypořádali s covidovou pauzou?

Covidová pauza pro nás paradoxně znamenala příležitost posílit vztah s naší komunitou. Uspořádali jsme první festival jako počítačovou hru RFP In the Game. Zároveň se nám podařilo v tomto období vyjednat dlouhodobé pronájmy všech ploch v areálu a získat je do naší správy, což bylo pro rozvoj festivalu zlomové. Rok 2022 byl první plnohodnotný ročník po covidu. Hráli Green Day, festival jsme připravovali za ceny roku 2022, zatímco vstupenky jsme prodávali ještě za ceny z roku 2020. Bylo to finančně napjaté. Dnes, s rozšířenou kapacitou na 50 000 návštěvníků, máme několik měsíců před akcí vyprodané všechny varianty čtyřdenních vstupenek. Zbývají poslední jednodenní vstupenky a rozšířená pětidenní varianta s přidaným narozeninovým dnem.

Je možné všechna ta opatření možné dělat ekonomicky udržitelně?

Musíme. Jinak bychom je nedělali. Možná postupujeme pomaleji, ne tak radikálně, ale musíme mít jasno, co děláme a proč. A předávat to dál, bez zbytečného moralizování.