Závod Audi v Bruselu končí, pražské paneláky vítězí, Evropa potřebuje čipový Airbus

Na spadnutí je jeden z největších krachů v českém cukrářském byznysu posledních let. Návrh na insolvenci na sebe podala začátkem listopadu Smetanová cukrárna, spojená s exministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Ten dříve seděl ve statutárních orgánech cukrárny, kterou nyní vlastní jeho dcera. Cukráři s tržbami atakujícími půl miliardy korun, dodávající mimo jiné do tuzemských obchodních řetězců, jsou prý předlužení. Jejich závazky u bezmála dvou stovek vesměs tuzemských věřitelů, typicky z řad malých a středních firem, dosahují zhruba čtvrt miliardy korun

Věčný souboj panelákových bytů a těch takzvaně v cihle má v hlavním městě a okolí svého jasného cenového vítěze. Alespoň pokud jde o tempo zdražování od zatím poslední, byť velmi decentní tuzemské realitní „krize“. Ta vyvrcholila zhruba v polovině loňského roku a od té doby ceny bytů opět rostou, nikoli ale rovnoměrně. Zatímco pražské cihlové byty ze svého loňského cenového dna podražily zhruba o deset procent, byty v panelu ještě o polovinu více. Obdobný vývoj, přestože v menší intenzitě, zažil ve stejném období i Středočeský kraj.

I poslední vyjednávání ztroskotalo. Výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen se nedokázal dohodnout ani s posledním zájemcem o koupi továrny v Bruselu, vyšlo najevo tento týden. Její osud je tak definitivně zpečetěn, výroba skončí koncem února příštího roku. Pravděpodobně však nebude zdaleka jediným závodem, který skončí. Zavírat továrny se chystá také trápící se Volkswagen, jenž plánuje i rušení desítek tisíc pracovních míst. Jednotky procent míst v nevýrobní sféře se chystá rušit i Škoda Auto.

Evropskými polovodičovými kuloáry začíná probublávat myšlenka na založení něčeho, co by připomínalo Airbus. Tento výrobce civilních letadel vznikl v roce 1970 v rámci spolupráce Francie, Velké Británie a Německa a vytvořil hlavního konkurenta pro americký Boeing. „Čipový Airbus“ by mohl být reakcí na nepříliš silnou pozici starého kontinentu v polovodičovém průmyslu v porovnání s USA, Tchaj-wanem nebo Jižní Koreou.

Donald Trump krátce po svém zvolení prezidentem Spojených států začal oznamovat složení vlády, která se v lednu ujme moci. Z Trumpova výběru je zřejmé, že větší roli než dříve při sestavování kabinetu a obsazování dalších významných postů tentokrát hraje loajalita jeho členů k prezidentovi. Každého kandidáta ještě musí chválit Senát.