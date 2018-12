Babišovy firmy by zastavení dotací přežily, myslí si agrární analytik Havel | E15.cz

Co by zastavení dotací pro Agrofert (premiér ho loni uložil do svěřenského fond - pozn. red.) znamenalo?

Dotace se na příjmech Agrofertu nepodílejí nějak zásadně. Byla by to pro něj komplikace, ale jeho firmy by to patrně přežily.

Jakou část příjmů Agrofertu tvoří evropské dotace?

Ta část není dominantní. Agrofert by to samozřejmě v některých věcech znevýhodňovalo, protože ostatní by čerpali a on ne. Na druhou stranu je to velká firma, která může optimalizovat svoje náklady a využívat množstevních slev a podobně. To je základní filozofický problém v celé EU, že velké, kapitálově silné subjekty by si měly umět pomoci nehledě na dotace a mít natolik efektivní provoz, že by dotace neměly čerpat a neubírat je těm malým zemědělcům. Má to svoje ekonomické a politické rozměry, ale základní je filozofická rovina.

Ovlivnilo by to nějak aktivity Agrofertu i v dalších odvětvích?

Dotace může samozřejmě čerpat na inovace třeba v potravinářství, chemický průmysl to podle mě nijak neovlivní. Je ale otázka, zda k nějakému zastavení dotací opravdu dojde. Já si myslím, že budou pouze pozastaveny a těžko budou retroaktivní. Jestli k něčemu dojde, tak k pozastavení a nějakému vyšetřování. Pokud by se na jeho základě nějaký střet zájmů prokázal, tak by to bylo zřejmě uplatňované od srpna letošního roku, kdy se pravidla pro střet zájmů zpřísňovala.

Mohl by Agrofert vracet dotace zpětně?

Babiš by musel reagovat na vývoj od srpna a ty dotace, které už vyčerpal, asi nevrátí, protože bude argumentovat tím, že nic neporušoval a dodržel všechny naše zákony. Základní problém je v tom, že v zemědělství jsou v rozhodovacích pozicích často lidé, kteří mají nějakou majetkovou účast přímo v této oblasti. Tady musí Evropská komise postupovat velmi obezřetně, protože při zastavení dotací pro Babiše by se do střetu zájmů mohli dostat i další lidé a přijít o dotace.

Jako třeba ministr Toman.

Ano, ale tam je to spíš potravinářství než zemědělství. Myslím ale třeba zemědělského komisaře Hogana, jehož rodina v zemědělství působí a to je ještě vyšší úředník, než premiér České republiky. Já si jen říkám, že je úplně správně, že by velcí hráči dotace čerpat neměli a měla by být určena přísná pravidla. Na druhou stranu si nemyslím, že je to v absolutní podobě vůbec průchozí, protože by to nebylo zdaleka o Agrofertu a České republice. Je jasné, že v pozicích v zemědělství jsou lidé, kteří z toho zemědělství pochází. Pokud bychom ze zemědělství chtěli odstranit střet zájmů, tak by o zemědělství nemohli rozhodovat lidé z oboru.