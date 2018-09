Jablek se sklidí o desítky tisíc tun víc, odhady ale byly ještě vyšší | E15.cz

Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k 1. září měla meziročně vzrůst o 25 procent na 127 707 tun. Sklizeň hrušek by měla vzrůst dvojnásobně na 8158 tun. Proti odhadům z letošního června je však odhad úrody nižší. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Ještě v červnu sadaři čekali u jablek nárůst sklizně o 48 procent na úroveň 150 000 tun a u hrušek téměř na 11 000 tun.