Živočišné maso bez smrti zvířat. Brněnský startup Mewery získává na vývoj desítky milionů | E15.cz

„Myslíme si, že naše technologie bude připravena pro produkci ve větším měřítku do dvou až tří let,” říká Roman Lauš, zakladatel a šéf startupu Mewery. Umělé maso brněnská firma vytváří za pomoci savčích buněk, nepoužívá přitom ovšem kultivační médium Fetal Bovine Serum (FBS), které se při tomto postupu výroby běžně používá a jejichž zdrojem jsou zvířecí embrya. „Podařilo se nám ověřit naši metodu v různých prostředích a získat tzv. ‘proof of concept’. Do konce roku bychom měli mít první vzorky a následně i prototypy,“ říká Lauš.

„Naše receptura kultivačního média na bázi mikrořas je bez FBS. To byl hlavní cíl, který jsme si stanovili na samotném začátku, tedy kultivační médium bez živočišných produktů, maso bez smrti zvířat,“ upřesňuje zakladatel startupu. Dosud brněnský podnikatel, který v minulosti založil firmy Global DTP nebo Global Elearning, financoval vývoj z vlastních zdrojů.

Nyní získává desítky milionů od fondů Credo Ventures a Purple Ventures, peníze využije napaříklad na doplnění laboratoří. „V oblasti food tech jsme zatím neinvestovali, takže je to pro nás nová oblast. Ale z hlediska naší investiční strategie to zas až tak překvapivé není: už více než dekádu se snažíme nacházet výjimečné týmy a zakladatele s globální ambicí ve vysoce inovativních oblastech, které nabízejí příležitost k vybudování globálních firem s velkým dopadem. A jsme přesvědčeni, že Mewery takovou příležitostí je,“ uvedl partner Credo Ventures Ondřej Bartoš.

Jeden z nejúspěšnějších tuzemských fondů přitom ve většině případů investuje do startupů, které se zaměřují na softwarové produkty. Sázka na segment jedniček a nul se investorům z pražského Karlova náměstí vyplatila například při několikanásobném zhodnocení investice do rumunské společnosti UiPath. Credo Ventures je také jedním z podílníků v úspěšném českém startupu Productboard.

Uvedení na trh produktu, který Mewery vyvíjí, prozatím v současné době komplikuje legislativa. „Pro uvedení produktů kultivovaného masa, je legislativa jedním ze zásadních faktorů. Po naplnění těchto legislativních požadavků jsou možnosti uplatnění produktů na zahraničních trzích závislé již jen na poptávce zákazníků, která s rostoucím povědomím o udržitelném rozvoji a potřebě řešit environmentální témata stále stoupá,“ říká Lauš.

Výroba umělého masa na živočišné bázi není žádná novinka, problémem ovšem dosud byla vysoká cena výroby. Právě v tom by měl mít startup Mewery výhodu. „Naše kultivační metoda na bázi mikrořas snižuje celkovou cenu kultivace savčích buněk o 70 procent v porovnání s dostupnou technologií kultivace savčích buněk,“ říká Lauš. Realita se ovšem teprve ukáže, v neprospěch firem, jako je Mewery, hraje také fakt, že produkce masa je ze strany vlád značně dotována.

Mewery není první českou společností, která se o vývoj masových produktů pokouší vědeckou cestou. Podobným směrem se vydala i firma Bene Meat Technologies, která na své aktivity získala od investorů přes 130 milionů korun.