Zlato se blíží rekordu, cena stoupá ke 4000 dolarů za troyskou unci
Cena zlata k okamžitému dodání v noci na úterý stoupla na rekordních 3977,19 USD (82 700 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu) v souvislosti s nejistotou v USA kolem financování federální vlády. K vyšším cenám přispívají i sázky na další snižování sazeb americkou centrální bankou (Fed).
Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách nejistoty.
„Šance na říjnové a prosincové snížení sazeb se stále pohybují nad hranicí 80 procent, což vlastně podporuje ceny zlata, stejně jako vládní shutdown vzhledem k tomu, že stále nedošlo k žádnému řešení mezi oběma stranami amerického Kongresu,“ uvedl analytik Kelvin Wong ze společnosti OANDA.
Statisíce federálních pracovníků po dobu omezení fungování vlády nedostávají plat, měl by jim však být vyplacen zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Trump vyhrožuje, že velké počty vládních zaměstnanců z práce propustí.
Federální úřad pro letectví (FAA) v pondělí uvedl, že kvůli problémům s obsazením služeb vznikla na několika letištích zpoždění. Šlo například o Newark v New Jersey nebo o Denver.