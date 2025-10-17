Zlato vystoupalo na nový rekord, unce stojí 4300 dolarů
Cena zlata je na novém maximu, v pátek poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89 110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Žlutý kov by mohl vykázat nejlepší týden za uplynulých pět let, píše agentura Reuters.
Zlatu pomáhají objevující se známky slabosti regionálních bank ve Spojených státech, globální obchodní konflikty a očekávání, že americká centrální banka (Fed) znovu sníží úrokové sazby. Investoři ho považují za takzvaný bezpečný přístav v čase globální nejistoty.
Cena zlata k okamžitému dodání v časných ranních hodinách vystoupala na nový rekord 4 378,69 USD za unci. V tomto týdnu má zlato k dobru zatím přes osm procent, což by mohl být jeho nejlepší týden od března 2020, připomíná Reuters. Žlutý kov zaznamenal nové maximum tento týden v každém obchodním dni.
Růst ceny zlata táhne i další drahé kovy. Cena stříbra k okamžitému dodání v pátek dosáhla rekordního maxima 54,35 USD za unci.
„Zlatu by se mohlo podařit dosáhnout ceny 4500 dolarů dříve, než se očekávalo, ale hodně bude záležet na tom, jak dlouho budou trvat obavy ohledně obchodu mezi Spojenými státy a Čínou a uzavření vládních úřadů,“ uvedl analytik Tim Waterer ze společnosti KCM Trade.