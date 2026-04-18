Zlepšil seniorům ukazatele zdraví až o čtyři roky. Dokážeme víc, říká investor před soutěží v dlouhověkosti
- Petr Šrámek řídí LongevityTech.fund, fond, který mění pravidla hry v oblasti dlouhověkosti a spravuje startupy za 50 milionů dolarů.
- Startupy jako SiPhox Health a Juvena Therapeutics přinášejí technologie schopné sledovat přes 50 biomarkerů z kapky krve a regenerovat lidské tkáně – věda, která mění život.
- Pražské kliniky Šrámkova týmu testují protokoly zvrácení biologického stárnutí, které mohou prodloužit aktivní život až o 15 let.
Byznysmen Petr Šrámek se původně zhlédl ve fenoménu umělé inteligence. Pátrání po zajímavých startupech a projektech v téhle oblasti ho přivedlo až k jednomu z globálních lídrů v oblasti exponenciálních technologií, americkému lékaři a vizionáři Peteru Diamandisovi. Když dostal pozvánku, aby pomáhal jeho platformám v růstu a předávání zkušeností, rychle přišel na to, že budoucnost oboru longevity je přesně to, co ho zajímá nejvíc. Aktuální e15 magazín popisuje jeho příběh včetně světové soutěže, kde chce nechat "omládnout" seniory.
Petr Šrámek je řídícím partnerem LongevityTech.fund, který působí zejména v USA. Ostatně americký Forbes fond zařadil mezi jedenáct nejvýznamnějších na světě, jež investují do dlouhověkosti. „Potenciál této vědecké oblasti je obrovský. Je vlastně podmínkou přežití lidstva v podmínkách stárnoucí a stále více nemocné populace,“ je přesvědčen Petr Šrámek.
Fond má v portfoliu zhruba 40 firem převážně amerických, částečně britských a pod správou má aktiva v objemu přibližně 50 milionů dolarů, tedy 1,8 miliardy korun. Nejde však jen o fond – jeho startupy jsou zdrojem postupů a novinek, které Petr Šrámek přenáší do praxe na svých klinikách.
Fond jako velká laboratoř
V LongevityTech.fund očekávají na sklonku letošního roku dva dolarové jednorožce, tedy firmy hodnocené trhem na miliardu dolarů, oba z USA. Našlápnuto má SiPhox Health. Fond se v něm investičně potkává třeba s venture kapitálovou divizí Intel Corporation, fondem Intel Capital nebo s Khosla Ventures, což je několikamiliardová firma Vinoda Khosly, spoluzakladatele Sun Microsystems, zaměřená na rizikový kapitál.
SiPhox Health dotáhl k úspěchu technologii, která je schopna z malého množství krve díky optickému měření sledovat přes 50 biomarkerů včetně například cholesterolu nebo cukru. Technologii, jež by v malém příručním přístroji nabídla analýzu, pro jakou je dnes nezbytná velká laboratoř, nyní schvaluje americká léková agentura FDA a míří tak k širokému využití.
Druhým adeptem je Juvena Therapeutics, klinická biotechnologická společnost zaměřená na vývoj biologických léčiv, která mají restaurovat funkci tkání, zlepšovat metabolické zdraví a řešit onemocnění spojená se stárnutím. V praxi to znamená, že její vlastní AI model sleduje, jaké bílkoviny produkují kmenové nebo takzvané pluripotentní buňky (dokážou se proměnit třeba ve svalovou či nervovou podle potřeby organismu), a tyto proteiny pak slouží jako předloha pro vývoj syntetických biologických léčiv, jež dovedou obnovit sílu svalů a metabolismus i ve starším organismu.
Důkazem úspěchu Juvena Therapeutics je také navázání smluvní spolupráce s farmaceutickými firmami včetně té nejhodnotnější na světě Eli Lilly, s níž spolupracuje na vývoji řešení obezity nebo svalové atrofie.
Brouzdat se dál portfoliem fondu je jako kráčet pomyslnou alchymistickou dílnou císaře Rudolfa II. Tu narazíte na startup, který pracuje na regeneraci brzlíku, aby mohl znovu fungovat a pomáhat i dospělým, jiný se zase snaží aktivovat gen dlouhověkosti v lidském těle.
A proč je drtivá většina startupů v tomto oboru z USA? Evropa prý zaostává. Fond si původně nekladl výhradně globální ambice, ale jeho portfolio nakonec kopíruje světové rozložení sil. Proto také jeden jeho podfond vznikl v USA, aby se otevřel mezinárodnímu kapitálu. A pravděpodobně se v zahraničí otevře i už třetí z podfondů. Vedení přemýšlí, zda to bude opět v USA, anebo v Asii, která rovněž čelí demografickým výzvám a startupy z oblasti longevity tam rychle rostou.
„Prodloužit aktivní věk populace je ta největší páka, kterou můžete získat. Zvrátíte tím negativní trendy, do nichž západní civilizace padá. Jde o sociální aspekty, ekonomické aspekty, penzijní systémy,“ říká Šrámek.
Jak se dělá dlouhověkost
Longevity jako nástroj přichází podle jeho představy daleko před léčením obtíží: „Nemáte symptomy nemoci, pro lékaře jste zdraví, ale obor dokáže na základě markerů zjistit, jaké oblasti byste se měli věnovat, aby nemoc nepřišla nebo se výrazně oddálila“.
Prvním krokem v longevity je ovšem vyčištění organismu od nežádoucích látek získaných z potravin či životního prostředí. „Budeme svědky úplně nové generace lidí, která ve stáří neztratí mentální schopnosti. To se stane klíčovým ohledně předávání znalostí a jejich zlepšování: má to potenciál zachránit rozvoj lidstva. Stejně tak můžeme čelit reprodukčním výzvám díky prodloužení zdravého reprodukčního věku,“ vyjmenovává Petr Šrámek.
Z teoretické a investiční roviny se tak dostáváme do oblasti čistě praktické. Poznatky, jež tým kolem Petra Šrámka získává z portfolia svých startupů, převádí do praxe ve svých dvou zařízeních v Praze. V prvním v centru města s názvem Healthy Longevity Café jsou to spíše široce dostupné technologie – jde o soft longevity, kde se dělá maximum možného bez lékařských postupů. Naopak klinika Healthy Longevity na pražském Chodově má daleko více medicínský pohled, praktikují tu diagnostické nebo intervenční metody, jako je terapeutická výměna krevní plazmy.
Jak se daří metody převádět do praxe, ukazuje Petr Šrámek na jednom konkrétním příkladu. Chodovskou kliniku přihlásil do americké soutěže XPRIZE, jejímž cílem je ukazovat průlomové technologie v oblastech kosmu, životních věd, energie, klimatu, vzdělávání či zdraví.
Mimochodem když v roce 2004 probíhalo kolo týkající se soukromých kosmických letů, vyhrála ho SpaceShipOne – první soukromá pilotovaná kosmická loď, která dosáhla hranice vesmíru.
V současném kole týkajícím se longevity, kde jde o více než 100 milionů dolarů, Šrámkova klinika postoupila do semifinále. Je jedním ze tří projektů svého druhu z Evropy a globálně mezi čtyřicítkou podobných zařízení ze šesti stovek přihlášených. Cílem jí přihlášeného komplexního terapeutického protokolu zaměřeného na zvrácení biologického stárnutí je zlepšení o ekvivalent až patnácti let života u starší populace.
Přípravná studie uskutečněná ve spolupráci s Domovem aktivních seniorů v Brázdimi dokázala za dva měsíce trvání deseti jeho obyvatelům zlepšit biomarkery o dva až čtyři roky. Hlavní studie začne na konci roku 2026, bude trvat patnáct měsíců a klinika do ní zapojí další nové poznatky. Cesta časem začíná.