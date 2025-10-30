Znovín Znojmo mění majitele, nově patří do holdingu vedle Lahoferu nebo Waldbergu
Znovín Znojmo má nového majitele. Koupil jej nově vzniklý holding ZWG.WINE, kam patří už vinařství Lahofer, Waldberg a Hanzel. Holding vytvořili majitelé těchto tří vinařství a je čistě českou společností. Holding o akvizici informoval v tiskové zprávě, hodnotu transakce neuvedl.
Po akvizici Znovínu Znojmo se holding stává jedním ze tří nejvýznamnějších vinařských subjektů v ČR, v součtu nyní hospodaří na téměř 1000 hektarech vinic. V Česku bylo koncem roku 2023 vinicemi osázených 17 700 hektarů.
Znovín Znojmo byl na prodej od loňského roku, vedení společnosti to sice dříve potvrdilo, ale odmítlo tento postup jakkoliv komentovat s tím, že jde o záležitost vlastníka. Tím byl od 90. let Zdeněk Palát.
Holding ZWG.WINE vytvořili Stanislav Lancouch a Vladimír Viklický, kteří už vlastní vinařství Lahofer, Waldberg a Hanzel. „Rozhodnutí k nákupu Znovín Znojmo bylo pro nás logickým krokem. Znovín je přirozenou součástí znojemského regionu, která si zaslouží stabilní budoucnost. Vnímáme ho jako silnou tradiční značku s velkým potenciálem, kterou chceme rozvíjet, nikoli zásadně měnit,“ uvedl Lancouch, jednatel a spolumajitel ZWG.WINE.
Holding kupuje celý provoz Znovínu, včetně výroby, provozů, vinic i značek. „Každé vinařství si zachová svůj styl, výrobu, sklepmistra i okruh zákazníků, ale budou mít společné strategické vedení a ekonomické zázemí. Znovín staví na dlouhé tradici, historii a hlubokém vztahu k regionu. Má navíc silné vazby na turismus a komunitu, a ty chce holding dále posilovat,“ uvedl obchodní ředitel holdingu ZWG.WINE Miroslav Majer.
Nový majitel zatím žádné větší změny neplánuje, investovat chce do modernizace provozů, obnovy vinic, digitalizace procesů a logistiky.
Samotnému Znovínu loni klesl obrat o 7,4 procenta na 277 milionů korun. Prodej vína ale o tři procenta vzrostl na 2,6 milionu litrů a zisk po zdanění se zvýšil víc než trojnásobně na 18 milionů korun. Firma hospodaří na více než 500 hektarech vinic.