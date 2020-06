Revolut nutí část zaměstnanců k odchodu a zdražuje | E15.cz

Možná i vám přišel email, v němž Revolut oznamuje úpravu cen, a to směrem nahoru. Začíná vlídnými slovy: „Víme, že hledáte snazší způsoby, jak spravovat své každodenní výdaje nejen v zahraničí, a také že je vždy příjemné ušetřit trochu peněz,“ aby vzápětí sdělil, co vše se zdražuje. „Asi víte, že pokud při směňování překročíte náš limit pro směnu zdarma, zaplatíte poplatek. Tento měsíční limit se snižuje na 25 000 CZK (náš průzkum ukazuje, že většina z vás ho ani tak nedosáhne),“ oznamuje mimo jiné Revolut.

Klienti si dále připlatí za některé mezinárodní transfery: „Pokud provedete převod do země, která není ve vaší národní měně, bude účtován poplatek 90 CZK za převody v USD (např. USD do Brazílie) nebo 150 CZK pro převody mimo USD (např. GB Libry do Brazílie.)“

Dražší budou také směny financí o víkendech – to se přirážka zvyšuje z půl procenta na procento. A připlatí si i ti, kteří budou chtít poslat peníze mimo prostor eurozóny. Změny se mají týkat jen základní bezplatné verze. Zákazníci placených tarifů by úpravy pocítit neměli.

Zajímavá je také další věc. Podle zdrojů serveru Fintech Futures měl Revolut donutit kolem padesátky zaměstnanců v Polsku a Portugalsku k odchodu. Pracovníci měli být postaveni před dvě možnosti – buď ukončení smlouvy kvůli nedostatečnému výkonu (což jsou v Polsku validní důvody pro vyhazov), nebo uzavření oboustranné dohody o ukončení pracovního poměru.

Revolut se tím měl vyhnout placení odstupného a povinnosti nabídnout zaměstnancům jiné pozice v organizaci. Podle některých právníků se může být takové jednání nelegální. Polská pobočka společnosti v Krakově má bezmála tisícovku zaměstnanců různých národností. Centrálu má firma v Anglii, další zastoupení pak v Litvě a Portugalsku.

Odcházející zaměstnanci ze zemí mimo EU tak budou muset řešit peripetie okolo víz či zdravotního pojištění. „Lidi se stále bojí, že je někdo vyhodí,“ sdělil pracovník personálního oddělení Revolutu portálu Wired. Revolut měl rovněž uplatňovat politiku snižování mezd výměnou za akcie, což firmě šetří kolem 900 tisíc dolarů měsíčně. Ředitelka podpory Revolutu Inna Grynova sdělila na Slacku bezmála pětistovce pracovníků oddělení zákaznické podpory toto: „Úspěch schématu obětování mezd záleží na nás všech. Jestli to nebude dost, budeme bohužel muset přistoupit k dalším krokům, kterým bychom se rádi vyhnuli.”

Revolut si od svého spuštění v roce 2015 získal oblibu svou jednoduchostí, ovládáním přes mobilní aplikaci a nastavením cen. Nabízel založení účtu přes mobilní telefon, výběry v zahraničí zdarma a kurzy výhodnější než v klasických bankách. Své služby poskytuje ve třicítce zemí světa. V České republice má služba přes 200 tisíc klientů, celosvětově ji pak používá více než 12 milionů lidí. Nedávno jsme rovněž publikovali rozhovor s ředitelkou růstu Revolutu pro střední Evropu.