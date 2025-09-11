Zrušte ministerstvo pro místní rozvoj, musíme začít od nuly, naléhá spolumajitel Penty Dospiva
Česko má stále obrovský dluh. Chybí byty, které se navzdory politickým proklamacím slibujícím zlepšení, stále nestaví. Hlavnímu městu chybí každoročně pět tisíc bytů, poptávka a nabídka se tak od sebe neustále vzdalují, což má za následek to, že bydlení v hlavním městě patří k nejdražším na světě. „Dobře se nám tu žije, jsme bezpečná země, ale prostředí pro development tu dobré není. Je zoufalé,“ uvedl na středeční konferenci Praha 2050+: Na křižovatce rozvoje spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva. Konferenci pořádala Pražská hospodářská komora a jejím mediálním partnerem byla e15.
Ona zoufalost podle Dospivy souvisí především se stavebním řízením, které je v Česku už řadu let zdlouhavé. Dokládá to i každoroční žebříček Světové banky Doing Business, podle kterého se Česko pravidelně umisťuje na chvostu po boku rozvojových zemí, jako je Honduras, Burundi nebo Kamerun. S léty se na tom přitom nic nemění.
Podle Dospivy Česko trápí nejen délka stavebního řízení, ale také netransparentnost. „To jsou věci, kterými by se měla následující vláda zabývat od prvního dne, kdy vstoupí do Strakovy akademie,“ míní Dospiva. Změnit by se měl nejen zákon, ale i prováděcí vyhlášky a stavebně technické normy. Ty by se podle šéfa skupiny měly ideálně napsat celé znovu, od nuly.
Chybí až 300 tisíc bytů
Na pražském trhu podle podnikatele chybí 150 až 300 tisíc bytů a situace se podle něj nemůže zlepšit, protože vyřízení všech potřebných povolení trvá v Česku pět, deset, nebo dokonce i dvacet let. Příkladem je projekt na Nákladovém nádraží Žižkov, kde chce Penta stavět. Schvalování projektu tu zabralo neuvěřitelných sedmnáct let.
„Musí se to změnit, aby nabídka dorovnala poptávku. To se aktuálně neděje, což vede k tomu, že se sociální nůžky čím dál víc rozevírají a mladší generace si pořízení bytu nemůže vůbec dovolit,“ líčí Dospiva. Zrychlení výstavby povede podle něj minimálně ke zlevnění sekundárních, tedy starších bytů. Ty si pak podle šéfa Penty budou moci mladí dovolit.
Nejlepší dárek k Vánocům
Dospiva by ale nesáhl jen po novém stavebním zákonu, šel by ještě dál. A to k totální restruktulizaci státní správy. „Ministerstvo pro místní rozvoj by se mělo zrušit, byl by to největší dárek k Vánocům,“ naráží Dospiva na úřad, který má potřebné zákony na starosti. Podle něj by se rezort mohl například začlenit pod ministerstvo průmyslu a obchodu. „Existuje tam tak zakořeněná neochota něco dělat, že už pomůže jedině to zavřít a začít znovu na zelené louce,“ míní podnikatel.
Zrušení ministerstva pro místní rozvoj chce po volbách prosadit koalice Spolu. „Mnohé z agend tohoto ministerstva již dnes pokrývají jiné rezorty. Například stavební agenda by mohla být převedena pod ministerstvo dopravy. Zrušení ministerstva pro místní rozvoj by vedlo k zefektivnění státní správy a úsporám,“ řekl v pořadu Flow e15 předseda vlády Petr Fiala.
Marek Dospiva na konferenci Praha 2050+ |
Developer by ale uvítal rovněž reformu v hlavním městě. Ta by se týkala městských částí. Aktuálně jich je 57, zatímco osmimilionový New York jich má pět. „Ti lidé z jednotlivých úřadů se nejsou schopni ani navzájem poznat, natož něco dohodnout,“ míní.
To všechno je podle Dospivy potřeba také proto, že stavební zákon má zhruba desetiprocentní dopad na HDP země, ještě významněji se na něm podílí stavební výroba. Světlem na konci tunelu je podle developera nový stavební zákon, který se připravuje. Reforma územního plánování je ale zatím ještě daleko. Ta by přitom s délkou stavebního řízení mohla pomoci ještě víc.