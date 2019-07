Extra daně ve Vancouveru snižují ceny bydlení, nepomohly ale zaplnit prázdné nemovitosti | E15.cz

Kanadský Vancouver vede poměrně úspěšný boj s drahým bydlením. S pomocí nástrojů jako daň z prázdných nemovitostí město v provincii Britská Kolumbie za poslední půlrok snížilo průměrnou cenu o téměř milion dolarů. Ukazují to údaje kanadské firmy Zolo, která zkoumá tamní realitní trh. I přes dostupnější byty ale Vancouver stále nemá vyhráno.

Vedení Prahy hledá cesty, jak se vypořádat s nedostatečnou nabídkou bydlení v české metropoli. V letním seriálu E15 sledujeme, jak se vyvíjejí ceny bydlení v dalších velkých světových městech, co s mnohdy palčivým problémem dělají tamní radnice a jaký efekt mají jejich kroky.

Kupní cena bytu se ve Vancouveru meziročně snížila o osm procent, podle aktuálních údajů firmy Zolo se nyní průměrná cena pohybuje kolem 800 tisíc kanadských dolarů (13,7 milionu korun). Garsonku lze nyní ve Vancouveru pořídit za 39,5 tisíce kanadských dolarů (6,7 milionu korun). Pod milion kanadských dolarů se dá sehnat i dvoupokojový byt. Nicméně ty třípokojové zdražily o 43 procent na 2,2 milionu (téměř 38 milionů korun).

I když jsou teď byty cenově dostupnější, jejich prodej se snížil o 45 procent. Navíc loňská statistika ukázala, že ani daňová opatření nepomáhají k větší obsazenosti. „Údaje z výroční zprávy vancouverské radnice ukazují, že jednoprocentní daň nijak nepřispěla k vyšší obsazenosti bytů,“ napsal v listopadu server CBS. Město na ní nicméně vybralo celkem 38 milionů kanadských dolarů (652 milionů korun) a hodlá je věnovat na rozvoj cenově dostupného bydlení.

Město svou situaci s nedostupným bydlením dlouhodobě řeší, loni zvýšilo daň pro zahraniční kupující z 15 na 20 procent. Radnice také zavedla jednoprocentní daň z prázdné nemovitosti, těch bylo během sčítání lidu ve Vancouveru v roce 2018 napočítáno 25 tisíc.

Tyto daně ale mohou Vancouver z dlouhodobého hlediska poškodit, tvrdí studie Univerzity Britské Kolumbie. „Bytová politika se zaměřuje spíše na snižování poptávky než na zlepšení podmínek nabídky,“ napsal autor studie James Tansay. „Trh vytváří určitý typ bydlení, ale je to typicky pro ty, kteří si to mohou dovolit. A ti, kteří si to mohou dovolit, nemusí být těmi, které v našem městě potřebujete,“ dodal.

Vancouver je třetí největší město Kanady s počtem obyvatel přes 675 tisíc, dvě procenta populace jsou bezdomovci. Důvodem je právě vysoká cena bydlení. Celá oblast okolo Vancouveru má nyní 2,5 milionu obyvatel a očekává se, že jejich počet v příštích 20 letech vzroste o 50 procent.