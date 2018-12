100% hypotéku lze stále získat: Je to ale stále těžší | E15.cz

Podle pravidel ČNB z října 2016 by banky už neměly poskytovat hypotéky ve výši celé hodnoty kupující nemovitosti. Řada klientů se ale s novými pravidla smířit nechtěla a zbylá procenta, která by podle ČNB měl hradit klient z úspor, platila z jiného úvěru, například ze stavebního spoření.

100% hypotéka? Jen s vysokým příjmem nebo bohatým příbuzným

To se ovšem nelíbilo centrální bance, která podmínky znovu zpřísnila letos v říjnu 2018. ČNB od té doby tak bankám nově doporučuje zkoumat i další dva parametry – jaký podíl tvoří čistý roční příjem k celkovému dluhu a jaký tvoří čistý měsíční příjem ke všem splátkám, které dlužník má. A právě druhý parametr by měl omezit výše zmíněné praktiky. Podle ČNB by totiž podíl splátek na čistém příjmu měl být nižší než 45 procent. Výše dluhu by pak měla být jen devětkrát vyšší než roční čistý příjem.

Přísnější pravidla centrální banka obhajuje tím, že rostoucí ceny nemovitostí zvyšují riziko splasknutí hypoteční bubliny. Pokud by se náklady na bydlení vyšplhaly vzhledem k příjmům obyvatel nepřirozeně vysoko a následně by došlo k ekonomickému zpomalení a hromadnému propouštění, klienti by mohli mít problémy drahé nemovitosti splácet a celý bankovní sektor by se dostal do potíží. To samé se stalo před deseti lety ve Spojených státech.