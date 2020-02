Praha zaostává. V povolování bytů jí předčí hned tři české kraje | E15.cz

Stavební úřady v loňském roce povolily v Praze stavbu 5 492 nových bytů v bytových domech. Meziročně tak jde o 2 742 bytových jednotek více. Zároveň je to nejlepší výsledek za posledních dvanáct let. Přesto tyto údaje nejsou ideální. Kvůli deficitu je totiž v hlavním městě potřeba ročně povolit kolem deseti tisíc bytů. Současná čísla tak při přepočtu na obyvatele staví Prahu až na čtvrté místo za Středočeský, Plzeňský a Jihomoravský kraj.

Celkově byla loni v Česku zahájena výstavba celkem 38 677 bytů. Nejvíce z nich vznikne ve Středočeském kraji, kde je naplánováno celkem 6 489 nových bytových jednotek. Praha se naopak potýká s malou výstavbou a pokud se situace s pomalým schvalováním nových bytových jednotek nezlepší, může už v roce 2030 chybět kolem 100 tisíc bytů. To je bydlení zhruba pro čtvrt milionu obyvatel. I z těchto důvodů stoupá poptávka po realitách v sousedním Středočeském kraji.

Současný strategický plán hlavního města říká, že by ročně mělo vznikout kolem šesti tisíc nových bytů. Podle odborníků je však toto číslo nedostačující. „Reálná potřeba a poptávka po novém bydlení je téměř dvojnásobná a pokud se má dohnat deficit z minulých let, je třeba povolovat přes dvacet tisíc nových bytů ročně,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group. Kroky města by podle ní měly směřovat k rychlejšímu schvalování změn v územním plánu a to zejména na brownfieldech.

Praha v tomto realitním problému nestačí jak na některé České kraje, ale také na metropole sousedních států. V hlavním městě České republiky se průměrně povolují 3 až 4 byty na tisíc obyvatel. Naproti tomu v Mnichově jde o sedm bytových jednotek a ve Vídni dokonce o osm bytů na tisíc obyvatel.