Nejdražší nemovitost v USA se prodává za půl miliardy | E15.cz

Realitní trh v USA může zaznamenat další prodejní rekord. Luxusní sídlo The One v městské čtvrti Los Angeles Bel Air je již téměř hotové. Sousedství s Elonem Muskem nebo zpěvačkou Beyoncé je k mání za půl miliardy dolarů (téměř 11,5 miliardy korun). Zatím ale nemá jistého kupce, napsala agentura Bloomberg .

Gigantické sídlo s rozlohou 100 tisíc metrů čtverečních má vlastní noční klub, čtyři bazény a bowlingovou hernu. Developerem projektu je bývalý producent Nile Niami, který stojí za filmy jako Vraždy podle Jidáše nebo Patriot se Stevenem Seagalem.

Pokud by došlo k prodeji, jednalo by se o největší transakci na realitním trhu v USA. Oproti současnému rekordu, který drží byt miliardáře Kena Griffina na Manhattanu za 238 milionu dolarů (5,4 miliard korun), je požadovaná cena více než dvojnásobná. Niami nicméně poukazuje na fakt, že se jedná o byt, který nemá žádný pozemek, zatímco The One se rozkládá na třech akrech.

Velkou mediální pozornost vzbudil plánovaný pokoj plný nádrží s živými medúzami. Návrh se nakonec nerealizoval. Niami nicméně médiím sdělil, že má v plánu ještě něco mnohem většího. O co konkrétně jde, ale není jasné. Uvnitř The One totiž zatím nikdo nebyl. I přesto ale Niami tvrdí, že již má potenciální kupce. Nyní s nimi jedná, detaily odmítl zveřejnit s odvoláním na ochranu soukromí. „Seznam ale brzy zveřejníme,“ dodal.

The One se otevře teprve tehdy, až budou hotovy všechny interiérové dekorace. Specifický design sídla navrhl architekt Paul McClean, se kterým Niami spolupracoval již dříve, konkrétně se jednalo o sídlo bratří Winklevossů, kteří prosluli soudním sporem s Markem Zuckerbergem ohledně autorství Facebooku.

Niami v nadsázce tvrdí, že kvůli náročnosti projektu předčasně zestárnul. Stavba obřího sídla bez jistého kupce může být riskantní. Eskalace ceny a zpoždění výstavby jsou na denním pořádku. Aby mohl svůj projekt dokončit, vzal si Niami dvouletou půjčku od finanční společnosti Hankey Capital ve výši 82 milionu dolarů (dvě miliardy korun). Podle Hankey čelí říjnové lhůtě splatnosti. Niami toto téma odmítl komentovat.

Prezentace rezidence The One

The One sice přitahuje mnoho mediální pozornosti, jeho vymoženosti a specifický design mohou ale odlákat mnoho potencionálních kupců, řekl Jonathan Miller, prezident společnosti Miller Samuel, která se zabývá odhadem ceny nemovitostí pro agenturu Bloomberg.

„Problém ale je, že čím více komfortu přidáte, tím více nemovitost personalizujete. Takže i když je jí věnovaná pozornost, tak je také personalizována, což ve výsledku redukuje tržní koláč. Je to velmi malý, úzce zaměřený trh,“ vysvětluje Miller.

Přestože se každý rok prodává jen velmi málo „superluxusních“ domů, v roce 2019 došlo k nárůstu tohoto specifického trhu. V loňském roce se podle údajů Millera prodalo v USA 23 domů za 50 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) nebo více, což je nejvíce od roku 2014. Šest z nich se prodalo za nejméně 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun).