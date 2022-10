Evropský summit v Praze | Aktuální zpravodajství ONLINE | E15.cz

Scholz ocenil nový formát setkávání evropských státníků jako velkou inovaci

Setkání v Praze sice nemá přesnou agendu, ale je důležité pro bezpečnost či zlepšování vztahů se sousedy. Novinářům to řekl německý kancléř Olaf Scholz po příjezdu na pražský summit Evropského politického společenství (EPC). Zdůraznil také, že jednotlivé státy pomáhají Ukrajině bránící se ruské agresi, a to finančně, humanitárně a také dodávkami zbraní.

Setkání EPC označil Scholz za „velkou inovaci“, která dává státníkům prostor k celodennímu setkávání v různých formátech bez omezení harmonogramu a nutnosti přijímat závěrečná prohlášení. „To je dobré pro mír, pro bezpečnostní uspořádání, je to dobré pro hospodářský rozvoj a prosperitu a samozřejmě je to dobré i pro to, aby Evropská unie mohla zlepšit vztahy se sousedy, z nichž mnozí se chtějí stát členy Evropské unie,“ řekl Scholz.

Šéf německé vlády zdůraznil, že setkání nemůže odhlédnout od ruského útoku na Ukrajinu. „Ale je také dobré vidět, že všichni společně velmi rozdílným způsobem, ale přece Ukrajinu podporujeme - finančně, humanitární pomocí a mnozí také dodávkami zbraní, jak to činí i Německo,“ prohlásil Scholz. „A myslím, že je velmi dobře vidět, že všichni, kteří se tu scházejí, vědí, že ruský útok na Ukrajinu je brutálním porušením bezpečnostního a mírového pořádku, který jsme v Evropě měli v posledních desetiletích,“ dodal německý kancléř.

Scholz při uvítání českým premiérem Petrem Fialou ocenil kulisu Pražského hradu, kde se schůzka koná. Český protějšek mu na to odvětil, že doufá také v plodné diskuse.