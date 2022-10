Zelenskyj: Summit v Praze je šancí na obnovu míru v Evropě | E15.cz

Za mimořádnou příležitost k obnovení míru v Evropě pokládá dnešní první schůzku Evropského politického společenství (EPC) v Praze ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezident země, která od února čelí ozbrojené agresi sousedního Ruska, to řekl ve videovystoupení, kterým oslovil čtyři desítky státníků shromážděných na Pražském hradě. Rusko, které pozvánku do Prahy nedostalo, podle Zelenského svými hodnotami do Evropy nepatří. Přímo v jednacím sále ocenil Zelenského projev český premiér Petr Fiala, který dnešní jednání řídí. Za příspěvek ukrajinskému prezidentovi na twitteru poděkoval také předseda Evropské rady Charles Michel, který se pražských jednání osobně účastní.