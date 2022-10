Evropský summit v Praze | Aktuální zpravodajství ONLINE | E15.cz

Fiala zkritizoval německý návrh státní pomoci

Petr Fiala stejně jako řada dalších evropských lídrů zkritizoval německý návrh státní pomoci ve výši 200 miliard eur německým domácnostem a firmám. To by mohlo znevýhodnit ostatní země EU. „Měl jsem dnes možnost mluvit s kancléřem Scholzem, ale do detailů jsme se nedostali,“ řekl.

„Za Českou republiku opakovaně říkám, že když to necháme na národních řešeních, budeme mít nevýhodu proti některým zemím jako Německo, a to bychom neměli připustit,“ řekl. „Každé evropské řešení v cenách energií je výhodnější pro všechny členské státy, než když to budeme dělat každý zvlášť,“ doplnil šéf české vlády.

Podrobněji by se podle něj měla problematika probírat v pátek na neformálním summitu EU.