Summit v Praze: Potkají i zástupci znepřátelených států | E15.cz

Summit se bude konat ve dvou dnech. Ve čtvrtek se odehraje co do počtu státníků zajímavější setkání Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje kromě unijní sedmadvacítky i sedmnáct zemí v Evropě. Pražské jednání 44 prezidentů a premiérů bude první svého druhu. „Věřím, že je to také začátek nové úrovně spolupráce evropských zemí v rámci EPC,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Setkání v tomto širším složení inicioval na jaře po vypuknutí války na Ukrajině během francouzského předsednictví Macron. Mluví se o tom, že by se mělo odehrávat dvakrát ročně, byť diplomaté hovoří o tom, že reálnější bude se setkávat spíše jednou za rok. „Věřím, že summit bude výborná reklama pro Českou republiku a pro Prahu,“ řekl Fiala.

V pátek půjde o neformální summit lídrů EU, kde budou státníci probírat zejména energetickou krizi. Schůzka by mohla přinést posun ve vleklé debatě o tom, zda na úrovni EU zastropovat cenu plynu a případně jak. „Jsme připraveni diskutovat o stropu na cenu plynu, který je používán k výrobě elektřiny,“ řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Také se ale musíme podívat na ceny plynu za hranicemi trhu s elektřinou,“ dodala.

Neformální summit nicméně neslouží k přijímání rozhodnutí a formálních deklarací, jde spíše o nastavení směru evropské politiky, utužení vztahů i opatrné otevření sporných otázek. Mimounijní státy včetně Velké Británie si podle zahraničních médií slibují od čtvrtečního setkání sblížení s Evropskou unií. Zvláště důležitý může být summit pro země, které usilují o vstup do unie, na Hrad dorazí zástupci Ukrajiny, Gruzie či balkánských zemí. Státníci budou nejdříve jednat společně, pak bude čas na bilaterální schůzky, o které podle českých diplomatů stojí prezidenti a premiéři zdaleka nejvíce.

Je možné, že se ve Španělském sále potkají zástupci Ázerbájdžánu a Arménie, které spolu válčí v oblasti Náhorního Karabachu. Účast Kosova také zamotal hlavu českým pořadatelům. Kosovo je částečně uznanou republikou, kterou Srbsko nadále považuje za své území. Diplomaté se snaží, aby například pracovní materiály neobsahovaly státní symboly nebo označení, které by mohly obě strany sporu urazit.

Napětí vyvolává také příjezd tureckého prezidenta Erdogana, jehož pozvání se diskutovalo řadu měsíců. Napjaté vztahy má zejména s Řeckem a Kyprem, se kterými se pře o hranice. Rusko a Bělorusko byly kvůli válce na Ukrajině vyloučeny z jednání úplně. Ukrajinu zastoupí nakonec premiér Denys Šmyhal, prezident Volodymyr Zelenskyj zřejmě vystoupí přes videopřenos.

Na summit dorazí také významní hosté. Severoatlantickou alianci bude reprezentovat Jens Stoltenberg, který bude se zástupci Evropské unie hovořit o prohloubení spolupráce. Mohlo by dojít k podepsání společného prohlášení, oba pakty by se mohly přiblížit nejen ekonomicky, ale i vojensky. Neformálním hostem bude i katarský emír Tamim bin Hamad Sání, který přijel na pozvání prezidenta Miloše Zemana už ve středu. Česko má velký zájem na prohloubení vztahů s Katarem, chce od něj získat dodávky zkapalněného zemního plynu.

Pražský summit je největší akcí českého předsednictví. Na ochraně státníků se bude podílet nejméně 500 policistů a dalších bezpečnostních složek z celé republiky, na Hradě budou stovky dalších pracovníků zajišťovat průběh, techniku nebo catering. Na akci se akreditovalo na 1200 novinářů z celé Evropy. Pražané se budou muset připravit na dopravní zácpy, zejména na příjezdu z pražského letiště a kolem Pražského hradu, který bude pro veřejnost uzavřen.

Pražský summit v číslech 44 státníků z evropských zemí přijede na neformální summit v Praze. 2500 návštěvníků ze zahraničí včetně novinářů přijede do Prahy. 1200 novinářů se na summit akreditovalo. 500 policistů z celé republiky, lidí z ochranky a dalších bezpečnostních složek budou hlídat Pražský hrad a doprovázet kolony státníků. 2 kulaté stoly proběhnou ve čtvrtek na Pražském hradě. Polovina lídrů bude probírat téma bezpečnosti a míru, druhá půlka probere ekonomiku, energii a klima. 3 demonstrace jsou nahlášené v okolí Hradu.

