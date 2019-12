Korporátní dluhopisy mohou spustit příští recesi | E15.cz

Spolu s obdobnou sumou v roce 2016 šlo zároveň o největší dluhopisovou erupci globálních firem v novodobé finanční historii lidstva. Kvalita nově vydávaných dluhopisů přitom ještě nikdy nebyla tak nízká.

„Příčin dluhového boomu je více. Počínaje politiky a jejich nevolí k reformám přes centrální banky a relativně málo účinnou měnovou politiku. Tisknutím peněz a vyráběním další likvidity se totiž problém s růstem neřeší, ale spíš se nafukují bubliny a investoři se posouvají do aktiv, kterým moc nerozumějí, a to právě v honbě za absolutním pozitivním výnosem," uvádí předseda Asociace pro kapitálové trhy ČR Martin Řezáč.

Podle ekonomů je hlavní hrozbou dluhopisového boomu fakt, že jejich velký objem v ekonomice může podstatně zdramatizovat průběh příští ekonomické recese. Některé předpovědi přitom hovoří o tom, že svět včetně Česka může právě stát na jejím prahu.

Potíže na obzoru

„Situace zvyšuje pravděpodobnost budoucí recese,“ zdůrazňuje ekonom banky UniCredit Pavel Sobíšek. Dluhopisy mohou mít podle odborníků podstatný dopad na počet a velikost insolvencí. „Společnosti, které dluhopisy využívají, jsou často zadlužené více, než by bylo obvyklé v případě bankovního financování, a mají v případě recese menší schopnost pokrýt výpadek zisku a pravděpodobnost, že se tyto společnosti dostanou do úpadku, je proto vyšší,“ vysvětluje David Zlámal, vedoucí partner týmu kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě ve společnosti EY. Ekonomika pracující s větším objemem dluhopisů tak může být podle něho více náchylná na dopady recese a ekonomického zpomalení.

Nízké, či dokonce stále klesající úrokové sazby s sebou navíc vtahují do dluhopisového financování stále více firem hazardujících s důvěrou investorů. „Velká část korporátních dluhopisů má rating BBB neboli nejnižší stupeň investičního pásma. V případě zhoršení kreditního hodnocení do spekulativního pásma mohou následovat plošné výprodeje z portfolií, které by vyvolaly prudký pokles cen takových dluhopisů,“ připomíná ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Podle dat Bloomberg Barclays tak například letos firmy vydaly 50,3 procenta všech svých dluhopisů s ratingem BBB. To je absolutní historický rekord.

Epidemie a apetit velkých hráčů

Podle údajů serveru tradingeconomics.com průměrné korporátní dluhopisy vydělávají investorům kolem tří procent ročního úroku. Ještě před rokem to přitom bylo o třetinu více. I do segmentu firemních bondů navíc proniká fenomén záporných sazeb, známý v posledních letech spíše z financování některých evropských vlád.

Hřeší tím na obrovský investiční apetit velkých hráčů. „Globální prostředí přeje emitentům, nikoliv investorům do dluhopisů. V segmentu dluhových emisí investičního stupně je téměř 30 procent všech dluhopisů se záporným výnosem do splatnosti,“ zdůrazňuje Řezáč.

Česko jde s trendem

Dluhopisový boom se nevyhnul ani Česku. Domácí firmy se od počátku letošního roku rozhodly vydat bondy dohromady za přinejmenším 138 miliard korun. To je zhruba o dvanáct miliard více, než kolik čeští byznysmeni skrze prodej dluhopisů nabrali na finančním trhu za doposud rekordní loňský rok.

Pro největší balíky peněz si sice přišly na domácí, či zahraniční trh velké domácí finanční skupiny, na počet emisí je ale převýšily drobnější emise menších, často neznámých tuzemských firem, a to někdy i bez vlastního majetku.

Zatímco podle dat centrální banky bylo letos uvedeno na trh necelých pět desítek velkých bondových emisí, u nichž musí vydavatel sestavit podrobný informační prospekt, počet menších emisí odhadují znalci na vyšší stovky. Zejména tyto přitom mnohdy patří mezi značně rizikové. Podle odborníků totiž mnohdy financují projekty, které by u bank neobstály, anebo nejsou pro banky pro větší půjčku dostatečně důvěryhodné. Výnosů lační investoři, a to především z řad drobných hráčů, na relativně vysoký výnos ale slyší.

Miliarda v trapu

Bezmála miliardu korun tak činí aktuálně podle veřejně dostupných zdrojů objem těch dluhopisových emisí, u kterých dlužník buď vůbec nesplácí, anebo přinejmenším nevyplácí investorům domluvený úrok. Podle statistik serveru Nesplacenedluhopisy.cz, který sbírá investorské ohlasy z jejich sázek na tuzemské korporátní bondy, jsou v nějaké formě prodlení s platbou věřitelům bezmála tři desítky emitentů. Nad osudem dalších přitom visí otazník.

„Mezi takzvaným nepoučeným retailem je v tuto chvíli několik miliard korporátních dluhopisů prašivého charakteru, tedy firem, jejichž historie je krátká či jejichž obchodní model je velmi rizikový. Někteří držitelé takových dluhopisů přijdou nejen o úroky, ale i o značnou část jistiny,“ dodává Řezáč.