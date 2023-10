Investoři skupují české státní bondy, výnosnější už prý nebudou | e15.cz

Státní dluhopisy jsou po dlouhé době v kurzu. A je to divoké

Investoři se po měsících pustili do nákupů českých státních dluhopisů. Burziáni z řad velkých hráčů se na poslední chvíli snaží získat relativně vysoký výnos, který tuzemské bondy přinášejí. Éra vysokých sazeb, a tedy i štědrých úrokových výdělků, je totiž zřejmě u konce. Důvodem je rychlejší ústup české inflace, než čekali analytici, investoři i sama Česká národní banka. Boj o české dluhopisy se ale nakonec může státu i vyplatit. Fronta zájemců mu umožňuje nabrat půjčky levněji, za nižší úrok.

„Vliv může mít i zápis z jednání ČNB, ze kterého vyplynulo, že mnozí členové si již připravují půdu pro hlasování o snížení sazeb,“ uvádí ekonomka Raiffeisen banky Helena Horská, která očekává poměrně razantní pokles sazeb o půl procentního bodu ještě do konce letošního roku. „Především dluhopisy s delší splatností jsou atraktivní pro dlouhodobé investory typu penzijních fondů, pojišťoven, či investičních fondů, které se snaží pro svá narůstající portfolia získat ještě atraktivní výnos,“ dodává Horská.

O české státní dluhopisy byl po většinu uplynulého kvartálu mezi investory jen mizivý zájem a stát musel přidávat na úrocích, aby opět přitáhl jejich pozornost. A to výrazně - zatímco ještě v polovině července byl český stát schopen si na deset let půjčit za roční úrok kolem 3,9 procenta, počátkem října to bylo takřka rovných pět procent.

Poslední týden ale přinesl zásadní obrat: za necelý týden úroky klesly o půl procentního bodu. Sílu obratu umocnilo také dění v zahraničí. „Podobný vývoj vidíme i v sousedních zemích, kupříkladu v Polsku. Poptávce po dluhopisech pomáhá obecně útěk do bezpečí před geopolitickými vlivy,“ zdůrazňuje analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.