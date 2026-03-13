Advokátní komora žaluje Titze. Kvůli bitcoinovému daru státu pochybil, tvrdí
- Česká advokátní komora podala kárnou žalobu na advokáta Kárima Titze kvůli postupu při bitcoinovém daru státu.
- Podle komory důsledně neprověřil původ kryptoměny a neoznámil převod jako podezřelý obchod podle AML zákona.
- Kauza už dříve stála funkci ministra Pavla Blažka, zatímco darované bitcoiny policie zajistila jako možný výnos z trestné činnosti.
Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze. Podle kontrolní rady komory důsledně nezkontroloval původ bitcoinů, které jeho odsouzený klient Tomáš Jiřikovský daroval státu, a nevyhodnotil tento miliardový dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz. Na dotaz to uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková. Po kritice za přijetí daru loni rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS).
Kárnou žalobu podal předseda kontrolní rady ČAK, Titz již žalobu podle mluvčí obdržel. Advokátům hrozí v kárném řízení napomenutí, pokuta, dočasný zákaz činnosti nebo nejpřísnější vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
„Kontrolní rada dospěla k závěru, že advokát při provádění kontroly klienta neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů darovaných klientem České republice, když předmětem kontroly učinil toliko elektronická zařízení, která obsahovala přístupové údaje k elektronické peněžence klienta. A dále, že advokát bezúplatný převod majetku klienta České republice nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu AML zákona (zákon proti praní špinavých peněz, pozn. red.) a neoznámil ho bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,“ shrnula Chaloupková.
Další podrobnosti ke kárné žalobě ČAK sdělovat nebude. Veřejný bude až výsledek jejího projednání.
ČAK prověřovala i postup samotného Blažka, který je rovněž advokátem. Počátkem tohoto měsíce ale informovala o tom, že stížnost posoudila jako nedůvodnou a kárnou žalobu na exministra nepodá. Mimo jiné tehdy uvedla, že Blažkovo počínání nesouviselo s výkonem advokacie.
Praní špinavých peněz
Darované bitcoiny policie později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovský byl dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Aktuálně čelí stíhání za praní špinavých peněz a za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Hrozí mu osm až 18 let vězení, je ve vazbě. Nikdo další z aktérů kauzy zatím obviněný nebyl. Okolnosti samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze namísto olomouckých žalobců.
Blažek trvá na to, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Rozpuštěný tým žalobců, který kauzu kolem Jiřikovského původně řešil, se podle Deníku N klonil k zahájení trestního stíhání Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela za zneužití pravomoci úřední osoby.