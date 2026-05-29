Agrofert mění strukturu, devět chemických firem vyčlení do nové společnosti
Agrofert vyčlení devět svých chemických společností v sedmi evropských zemích do nové firmy AGF Nitrogen. Nová společnost se základním kapitálem 500 milionů korun zůstane součástí holdingu, Agrofert bude jejím jediným akcionářem. Vyplývá to z projektu rozdělení, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Rozdělení podle dokumentu nabude účinnosti dnem zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku.
Vyčlenění se týká české společnosti Lovochemie, slovenské firmy Duslo, tří francouzských firem a dále společností v Německu, Rakousku, Nizozemsku a v Itálii.
Nově vytvořená společnost AGF Nitrogen bude mít sídlo na stejné adrese jako Agrofert. Představenstvo nové firmy budou tvořit tři z 12 členů představenstva Agrofertu. Držitelem jediné kmenové akcie AGF Nitrogen bude Agrofert.
Společnost Agrofert, jejíž akcie vložil v únoru premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenského fondu, patří k největším firmám v ČR. Je jedničkou tuzemského zemědělsko-potravinářského sektoru a druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu. Působí ale i v lesnictví či obnovitelných zdrojích a zaměstnává kolem 29 tisíc lidí, z toho zhruba 18 tisíc v Česku.
Zisk holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba 220 firem v Česku i v zahraničí, předloni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun. Hospodářské výsledky za loňský rok holding zatím nezveřejnil.
Holding Agrofert v minulosti vytvořil současný premiér Babiš. Letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů ve funkci premiéra. Opozice tento krok považuje za nedostatečný. Zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů, posuzuje také Evropská komise. Minulý týden kvůli tomu zaslala dopis českým úřadům, hovoří v něm mimo jiné o pozastavení proplácení dotací Agrofertu.