Auditoři Evropské komise dorazili na zemědělský fond, prověřují Babišův možný střet zájmů | E15.cz

Na Státní zemědělský intervenční fond dorazili auditoři Evropské komise, sdělila mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Přesný počet auditorů neuvedla, mělo by jich být několik. Auditní mise zkoumá dokumenty fondu, aby zjistila, zda je možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a firmy Agrofert, kterou předloni v únoru předseda vlády vložil do svěřenských fondů. Audit by měl trvat do pátku, výsledky se pak očekávají v řádu měsíců. Kontroly na ministerstvech pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí začaly již minulý týden.