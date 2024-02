Babiš: ANO se musí vrátit do vlády a uklidit zemi po pětikoalici

Zejména na kritice současné vlády Petra Fialy (ODS) založil svůj 22minutový projev na dnešním celostátním sněmu hnutí ANO v Praze bývalý premiér Andrej Babiš, který bez protikandidáta obhajuje post předsedy. Česko podle něj nikdy nemělo tak arogantní, amatérský a neschopný kabinet v čele s nekompetentním premiérem. Úkolem ANO je vrátit se v roce 2025 do vlády a po pětikoalici znovu uklidit celou zemi, řekl Babiš. Do sněmovních voleb chce ANO vést jako lídr.

Babiš zejména opakoval svá dřívější vyjádření o tom, v jakém stavu jeho kabinet předával Českou republiku nynější Fialově vládě. Uvedl například, že Česko tehdy bylo devátou nejvíce prosperující, šestou nejbezpečnější a šestou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii.

"Nikdy v dějinách jsme neměli tak arogantní, amatérskou a neschopnou vládu v čele s naprosto nekompetentním premiérem, který lidem téměř každý den neomaleně lže do očí a je úplně odtržený od reality v České republice," kritizoval Babiš. Prioritou vlády podle něj není Česko a jeho občané, ale především Ukrajina a přikyvování Bruselu.

"Neexistuje nic pozitivního, co Fialova vláda udělala pro naše lidi. Pětikoalice Českou republiku vrátila o 30 let zpět do hlubokých devadesátek," řekl Babiš. "Lidé chudnou, firmy krachují, ale energetické společnosti a zbrojaři neví, co s penězi," dodal.

"Vláda rozvrátila ekonomiku, rozdělila společnost a zadělala do budoucna na obrovské problémy. Náš úkol je tedy jasný. Vrátit se v roce 2025 do vlády a po pětikoalici znovu uklidit celou zemi," poznamenal Babiš. Hnutí ANO je podle něj nejsilnější politickou silou v zemi, má zastoupení ve všech patrech politiky.

Ocenil fungování stínové vlády a poslaneckého klubu hnutí. Za důležité považuje, aby se všichni členové ANO aktivně zapojili do nadcházejících předvolebních kampaní, i když se jich přímo netýkají. Hnutí podle něj také potřebuje změny ve struktuře řízení, kromě krajských struktur je podle něj nutné vybudovat i okresní.

Babiš loni několikrát zvažoval konec v politice. "Letos oslavím životní jubileum a i když mám spoustu energie a elánu, tak politika pro mě nikdy nebyla cílem mého života ani vrcholem kariéry," řekl expremiér, který v září oslaví 70. narozeniny. Zůstat v politice ho přiměla podpora nejen od členů ANO, ale především od občanů.