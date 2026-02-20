Boj proti povolenkám. Babiš představil hospodářskou strategii, chce levnější energii
- Premiér Andrej Babiš označil změnu systému povolenek za klíčovou vládní prioritu. Současné nastavení nazval „absolutní katastrofou“, která Česko dosud stála téměř 160 miliard korun.
- K prosazení změn v rámci EU chce premiér vytvořit skupinu států usilujících o vyšší konkurenceschopnost. Aktuálně český postoj podporují například Německo, Itálie, Polsko či Rakousko.
- Plány jsou součástí aktualizované hospodářské strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0, která se kromě energetiky zaměřuje také na dostupné bydlení a rozvoj zdravotnictví.
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Babiš systém povolenek označil za absolutní katastrofu, na které Česko dosud tratilo téměř 160 miliard korun. Sestavit koalici států, kterou označil za přátele evropské konkurenceschopnosti, je podle něj úkolem, jemuž podřídí všechno. Českou pozici žádající změnu systému emisních povolenek ETS1 podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko.