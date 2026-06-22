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Černé oblečení a zpožděné vysílání. V České televizi a rozhlase začala výstražná stávka

Protest na podporu České televize před sídlem ČT v Praze na Kavčích horách (21.6.2026)

Protest na podporu České televize před sídlem ČT v Praze na Kavčích horách (21.6.2026) Zdroj: ČTK / Deml Ondřej

ČTK
ČTK
Diskuze (6)
  • V České televizi a Českém rozhlase začala 24hodinová výstražná stávka proti plánované změně financování.
  • Zaměstnanci varují, že financování ze státního rozpočtu ohrozí nezávislost veřejnoprávních médií.
  • Vládní návrh by podle vedení médií mohl vést k propouštění stovek zaměstnanců a omezení výroby pořadů.

V České televizi a Českém rozhlase začala v pondělí po půlnoci čtyřiadvacetihodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost.

Obrazovky zčernaly, vysílání nabralo zpoždění

Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior. Například půlnoční zprávy na programu ČT24 začaly s minutovým zpožděním, do té doby byly na tmavé obrazovce hodiny odpočítávající minutu a vysvětlující text. Informací o stávce poté zahájil zprávy i moderátor, který byl v černém obleku.

Česká televize v pondělí bude vysílat s minutovým zpožděním i některé další pořady, a to včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách či sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. V rozhlase se stávka projeví ve spojeném vysílání dvě minuty před 08:00, 12:00 a 18:00 i v různých nezpravodajských pořadech na jednotlivých stanicích během celého dne. O půlnoci zazněla například na Radiožurnálu informace o plánované podobě dnešní stávky.

V Praze před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici a před sídlem zpravodajství ČT na Kavčích horách se uskuteční happeningy a protestní shromáždění. Stávkující zaměstnanci přijdou dnes do práce v černém oblečení a ke stejnému kroku vyzvali i své podporovatele. Protest provází slogan "Pro vás. Ne pro politiky". Zásahy do dnešního vysílání ČT a ČRo podle organizátorů neporuší zákon ani závazky veřejné služby.

"Některé pořady začínají s minutovým zpožděním. Zaměstnanci ČT jsou ve výstražné stávce. Děláme vše pro to, abychom zajistili vysílání i nadále v kompletním rozsahu," informoval diváky ČT24 po půlnoci text na liště v horní části obrazovky.

Spor o miliardy a nezávislost veřejnoprávních médií

Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně s podporou odborových organizací. Zaměstnanci tím reagovali na vládní návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu.

Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a Český rozhlas (ČRo) uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.

Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.

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