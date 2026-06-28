Česko zažilo nejteplejší den v historii, Doksany hlásí 41,9 stupně
- Doksany posunuly český teplotní rekord na 41,9 stupně.
- Poprvé v historii padla v oficiální síti ČHMÚ hranice 41 stupňů.
- Rekordy hlásí i Klementinum a desítky dalších stanic po celé zemi.
Podruhé za dva dny stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. V neděli vzrostlo na 41,9 stupně, proti sobotě je tak rekord o jeden stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal ve své oficiální síti stanic jedenačtyřicetistupňovou teplotu. Tu naměřila i Tuhaň na Mělnicku, uvedli na facebooku meteorologové. Stejně jako v sobotu, kdy padlo 14 let staré české maximum, ale připomněli, že je třeba ještě počkat na ověření nového absolutního rekordu.
Rekord pro dnešní den i pro měsíc červen překonaly nebo dorovnaly podle ČHMÚ téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Na polovině ze 171 stanic nebyla nikdy naměřena vyšší teplota. V pražském Klementinu, které počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775, bylo dnes 39,7 stupně, čímž padl jeho absolutní rekord dosažený v sobotu. Dnešní maximum u této nejdéle fungující meteorologické stanice v zemi ale podle meteorologů nemusí ještě být finální.
„Dnes teploty 'startovaly' z vyšších minim než v sobotu a od jihozápadu k nám ještě vrcholí příliv velmi teplého vzduchu, není tedy divu, že i dnešní maxima byla vyšší než včera (v sobotu),“ uvedli meteorologové.
Přes 40 stupňů dnes bylo mezi stanicemi z delší měřící tradicí také v Ústí nad Labem - Vaňově, Plzni - Bolevci a Kopistech u Mostu. Přitom až do soboty bylo nad 39 stupňů v ČR naposledy naměřeno v červnu 2022 v Řeži u Prahy a absolutní české maximum držely od 20. srpna 2012 s hodnotou 40,4 stupně středočeské Dobřichovice. A čtyřicet stupňů do soboty meteorologové ještě nikdy nenaměřili na některé ze svých stanic už v červnu.
Meteorologové už dopoledne uvedli, že dnešní teploty jsou většinou o půl až 1,5 stupně vyšší než ve stejnou dobu v sobotu. „Dnes nás čeká nejteplejší den v historii měření u nás a s jistotou na některé stanici překonáme i 41 stupňů, možná i o dost,“ avizovali hodinu před polednem s tím, že nejtepleji v tu dobu bylo právě v Doksanech, bylo tam přes 36 stupňů.
O dvě hodiny dříve než v sobotu meteorologové naměřili i 40 stupňů Celsia. Jako první dnes byly kolem 13:00 v Řeži u Prahy a v Doksanech, které byly nejteplejším místem v ČR i v několika předchozích dnech.
Extrémní teplo panuje v těchto dnech ale i v dalších evropských státech a v mnoha z nich padaly o víkendu teplotní rekordy, vedle Česka v Německu, Švýcarsku, Dánsku, v Polsku nebo na Slovensku. Třeba Německo dnes zaznamenalo nový rekord potřetí za tři dny. Na měřicí stanici Neissemünde u polské hranice naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,7 stupně Celsia. V Polsku dnes padl absolutní teplotní rekord, když ve městě Slubice na západě země bylo 40,5 stupně.