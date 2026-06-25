Česko čeká až 39 stupňů. Zde je 10 nejlepších míst, kam o víkendu utéct před vedrem
- O víkendu se teploty mají vyšplhat až na 39 stupňů Celsia.
- Vybrali jsme 10 míst ke koupání v Praze a okolí.
- U každého tipu najdete vstupné, otevírací dobu i trasu, jak se tam dostat.
O víkendu udeří vedro, které Česko dlouho nezažilo. Meteorologové předpovídají v hlavním městě až 39 stupňů a tropické noci. Pokud nechcete strávit víkend u klimatizace, je čas vyrazit k vodě.
Zde je přehled deseti míst, kde se v Praze i jejím okolí dá osvěžit. Najdete tu přírodní biotopy bez kapky chloru, přehrady s písečnými plážemi, klidné rybníky na okraji města i říční pláže dostupné vlakem za čtvrt hodiny.
Divoká Šárka
Divoká Šárka |
Klasika mezi pražskými koupališti, která nikdy nezklame. Přírodní koupaliště v romantickém kaňonu Šáreckého potoka nabízí příjemné prostředí s travnatými plochami, restaurací a dětskými hřišti. Voda je bez chemie – bazén je průtočný, plněný potokem.
Typ: Přírodní průtočné koupaliště
Vstupné: 200 korun dospělí, od 16.30 hod. 120 korun
Studenti a senioři: 150 korun
Děti 5–10 let: 60 korun
Pozor: Platba pouze v hotovosti.
Jak se dostat: Tramvaje č. 20 a 26 ze stanice metra Dejvická, zastávka Divoká Šárka (konečná). Jede sem také autobus 108, 119 a 225. Autem se přímo ke koupališti nedojedete – čeká vás cca 10 minut chůze od parkoviště.
Hostivařská přehrada
Hostivařská přehrada |
Největší vodní plocha ke koupání v Praze. Přehrada v Hostivařském lesoparku nabízí hlavní pláž, nudistickou pláž i volné molo na druhém břehu (zdarma, bez omezení). V areálu najdete písčité i travnaté plochy, dětské hřiště s trampolínou a horolezeckou stěnou.
Typ: Přírodní přehrada
Vstupné: 170 korun celodenní (hlavní a nudistická pláž), od 15.00 hod. 130 korun, od 18.00 hod. 70 korun
Molo naproti: zdarma
Pozor: Platba pouze v hotovosti.
Jak se dostat: Autobusem 175, 177, 506 nebo 609 na zastávku Selská, pak pěšky Hostivařským lesoparkem.
Biotop Radotín
Biotop Radotín |
Jedno z nejpopulárnějších přírodních koupališť v Praze funguje na principu biologického čištění vody – bez chemie, bez chlóru. Voda se čistí průchodem přes rostlinné filtry a UV záření. Ideální pro alergiky i rodiny s malými dětmi.
Typ: Přírodní biotop (bez chemie)
Vstupné: 200 korun celodenní, 60 korun za 1 hodinu
Senioři, děti 6–12 let: 160 korun
Děti do 6 let zdarma
Jak se dostat: Autobusem 244 ze Smíchovského nádraží na zastávku Otínská nebo vlakem (S3, S7) do stanice Praha–Radotín, odtud cca 10 minut pěšky.
Koupaliště Lhotka
Biotop Lhotka |
Moderní koupací biotop v jihovýchodní části Prahy, kde voda prochází přírodní filtrací přes mokřadní zónu. Areál nabízí velkou vodní plochu, travnaté plochy a příjemné zázemí. Oblíbené místo rodin s dětmi.
Typ: Přírodní biotop
Vstupné: 180 korun celodenní dospělí, od 15.00 hod. 130 korun
Děti, ZTP a senioři: 120 korun, od 15.00 hod. 100 korun
Děti do 1 roku zdarma
Jak se dostat: Autobusem na zastávku Lhotka (linky 121, 139, 150, 157, 197) nebo zastávku Novodvorská (linky 106, 196, 197). Vstup z ulice Nad koupadly.
Slapská přehrada
Vyhlídka Nová Rabyně |
Největší přehrada ve středních Čechách a tradiční letovisko generací Pražanů. Nová Rabyně patří mezi nejoblíbenější lokality na jejích březích a nabízí travnatou pláž s pozvolným vstupem do vody, půjčovnu lodiček a šlapadel, dětské hřiště, beach volejbal i tenisovou pláž. Na „divoko“ se koupat dá i na desítkách dalších míst podél přehrady zdarma.
Typ: Přírodní přehrada
Jak se dostat: Autem po dálnici D4 a silnici přes Štěchovice, cca 45 minut z Prahy. Veřejnou dopravou autobusem linky 361 nebo 390 ze Smíchovského nádraží na zastávku Rabyně, Hl. přístav (jízdní řád PID).
Koupaliště Klánovice
Koupaliště Klánovice |
Koupaliště v jedné z nejkrásnějších pražských vesnic, obklopené lesem Klánovického lesa. Příjemná atmosféra daleko od centra, s travnatými plochami a bazénem s průzračnou vodou.
Typ: Koupaliště (bazén + přírodní okolí)
Vstupné: 200 korun celodenní dospělí, od 16.00 hod. 150 korun
Děti, studenti, senioři: 130 korun
Děti do 100 cm: 40 korun
Pozor: Platba pouze v hotovosti.
Jak se dostat: Vlakem z Masarykova nádraží nebo Hlavního nádraží do stanice Praha-Klánovice (S2), odtud cca 10 minut pěšky. Autobusem linkou 221 přímo k areálu.
Šeberák
Vedro v Česku |
Velké přírodní koupaliště na území Prahy. Šeberovský rybník na jižním okraji Prahy nabízí rozsáhlé travnaté plochy, beach volejbal, dětské hřiště a půjčovnu šlapadel.
Typ: Přírodní rybník
Vstupné: Dospělí 120 korun
Studenti a senioři: 80 korun
Jak se dostat: Autobusem ze stanice metra Budějovická nebo Háje přímo na hráz rybníka.
Pláž Mokropsy
Pláž Mokropsy |
Skrytý klenot pár minut vlakem od Smíchovského nádraží. Přírodní pláž pod jezem na levém břehu Berounky nabízí písčité i travnaté plochy, lehátka, plážový volejbal, skatepark, sprchu, toalety a kavárnu s terasou. A to vše zdarma.
Typ: Přírodní říční pláž (Berounka)
Vstupné: Zdarma
Jak se dostat: Vlakem S7 nebo S17 ze Smíchovského nádraží do zastávky Černošice–Mokropsy (cca 15 minut), odtud pěšky asi 10 minut. Jde se tam i z Radotína. Autem z Prahy cca 20 minut, parkování v obci.
Jezero Lhota
Jezero Lhota |
Bývalá pískovna přeměněná na velkolepé přírodní koupaliště se třemi plážemi, vodními atrakcemi, stánky s jídlem a parkovištěm. Jedno z nejoblíbenějších letních míst ve středních Čechách.
Typ: Přírodní jezero (bývalá pískovna)
Vstupné: 120 korun dospělí, od 16.00 hod. 50 korun
Děti 6–15 let, studenti, senioři: 50 korun
Děti do 5 let a ZTP: zdarma
Jak se dostat: Autem po výpadovce na Brandýs nad Labem, cca 25 km od Prahy (stanice metra Černý Most). Vlakem do Brandýsa nad Labem, odtud autobusem nebo pěšky cca 2 km od nádraží Dřísy po polní cestě. Na kole ideální start z Letňan nebo Kbel.
Koupaliště Vyžlovka
koupání |
Malé přírodní koupaliště v poklidné obci Vyžlovka, které je ztělesněním toho, co si představíte pod pojmem „vesnické koupaliště“. Příjemné, bez přeplněnosti, s travnatými plochami a rybníkem. Skvělá volba pro ty, kdo hledají klid a útěk od davů.
Typ: Přírodní rybník
Vstupné: 70 korun dospělí, 40 korun děti
Pozor: Platba pouze kartou nebo mincemi (50, 20 a 10 korun) v automatickém turniketu. Platí zákaz vjezdu vozidel do ulice Ke koupališti.
Jak se dostat: Autobusem 381, 382 nebo 387 ze stanice metra Praha–Háje. Autem z Prahy cca 20 minut směrem na Říčany, parkování před areálem zdarma.