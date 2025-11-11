Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci
Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi (EK) požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci. Úřad o tom dnes informoval na síti X v reakci na první výroční zprávuunijní exekutivy o migraci a azylu. Podle komise spadá Česká republika kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity.
„Toto zařazení znamená, že Česko bude mít možnost požádat o úplné nebo částečné odečtení svých solidárních příspěvků. Ministerstvo vnitra připraví oficiální dopis Evropské komisi, ve kterém požádáme o úplné osvobození od příspěvků,“ uvedlo ministerstvo. O žádosti bude rozhodovat Rada EU, tedy členské státy, doplnil úřad.
Ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN) na dotaz sdělil, že Česko má v Evropské unii ukrajinských uprchlíků stále nejvíce na počet obyvatel. „To nám umožňuje požádat o úplné osvobození od příspěvků do nového společného rozpočtu na řešení nelegální migrace. Hned zítra (ve středu) odešlu dopis s touto žádostí Evropské komisi,“ dodal.
Místopředseda ANO Robert Králíček na síti X uvedl, že komise nakonec ustoupila tlaku vytrvalých kritiků paktu. „Ale nestačí jen drobné ústupky, migrační pakt musí být zrušen celý,“ uvedl. Připomněl, že ANO odmítá jakékoliv kvóty a povinné přerozdělování. Rakušan podle něj o paktu od počátku lhal a nyní ho z toho usvědčila sama komise. „Přesně před touto 'solidaritou' jsme dlouho varovali - tou, která podle Rakušana nikdy neexistovala,“ napsal.
Nyní neveřejný návrh komise ohledně Fondu solidarity uvádí spravedlivý podíl příspěvků, které by každý členský stát mohl do fondu poskytnout. Shoda na složitých propočtech má vzniknout do konce roku, dánské předsednictví by podle zdrojů ČTK chtělo vše schvalovat na jednání unijních ministrů vnitra 8. prosince. Vnitro uvedlo, že se chystá podrobně seznámit s návrhy EK a zpracuje k nim připomínky.
Řecko, Kypr, Španělsko a Itálie jsou podle EK vystavené neúměrnému migračnímu tlaku a budou mít nárok na přístup k Fondu solidarity pro členské státy potýkající se kvůli migraci se zátěží. Česko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Rakousko a Polsko podle EK spadají do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci. Budou tak mít možnost požádat o odečtení jejich příspěvků.
Migrační pakt, který byl schválen v loňském roce a má vstoupit v platnost v červnu 2026, má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů se shodla na odmítnutí paktu.„Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt EU a přijmeme nový zákon o migraci a azylu,“ stojí v návrhu programového prohlášení.