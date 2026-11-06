Česko se vyhne migračním poplatkům. Evropská komise ho zařadila mezi země pod silným tlakem
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Česká republika může díky vysokému počtu přijatých ukrajinských uprchlíků požádat o úplné nebo částečné vynětí z povinného mechanismu solidarity v rámci nového unijního migračního paktu.
Evropská komise ve své výroční zprávě zařadila Česko mezi státy s významnou migrační situací a nově také mezi země ohrožené migračním tlakem.
Tento status Praze zajistí nejen úlevu od povinných finančních či relokačních příspěvků jiným státům, ale také přednostní přístup k evropským podpůrným nástrojům pro zvládání migrace.
Česká republika, která přijala velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí čelících významné migrační situaci a může proto požádat o úplné či částečné vynětí z mechanismu solidarity. Evropská komise to dnes uvedla ve své druhé výroční zprávě o migraci. Komise letos Česko nově zařadila také mezi země ohrožené migračním tlakem, které budou mít přednostní přístup k unijním nástrojům na podporu zvládání migrace.
Takzvaný mechanismus solidarity je součástí migračního a azylového paktu a jeho cílem je pomoci členským státům, které čelí nepřiměřené migrační zátěži. Ostatní země jim mohou pomáhat například přijetím části žadatelů o azyl, finanční podporou nebo jinými opatřeními. Konkrétní podobu příspěvků si mohou členské státy zvolit.
„Řecko a Kypr čelí migračnímu tlaku kvůli nepřiměřenému počtu příchozích osob v uplynulém roce. Itálie je rovněž pod migračním tlakem kvůli neúměrnému počtu příchozích osob po záchranných operacích na moři,“ uvedla dnes komise. „S ohledem na celkovou migrační situaci, a zejména na incident v Ceutě, je pod migračním tlakem také Španělsko,“ dodala.