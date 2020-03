Do kdy platí karanténa v České republice? | E15.cz

Vláda prodloužila karanténu do 1. dubna. Původně se vláda usnesla, že omezení pohybu osob v Česku bude platit od půlnoci 16. března do úterý 24. března. Zákaz se nevztahuje na cesty do práce, pro základní životní potřeby jako je nákup potravin, léků a drogistického zboží, nezbytné cesty za rodinou nebo do zdravotnických zařízení. Povolené jsou také cesty do přírody a parků, ale lidé by se neměli shlukovat.