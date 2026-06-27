Aktualizováno: Česko zažilo nejteplejší den historie, v Doksanech naměřili 40,9 stupňů
Dosavadní české teplotní maximum z roku 2012 padlo.
Stanice v Doksanech v sobotu odpoledne naměřila rekordních 40,9 stupně Celsia.
Podle meteorologů teploty stále stoupají a tato hodnota nemusí být konečná.
V Doksanech na Litoměřicku v sobotu meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia, což je podle dosavadních informací nový absolutní rekord pro ČR. Předchozí maximum z 20. srpna 2012 bylo o pět desetin nižší a držely ho středočeské Dobřichovice. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kterého je ale třeba ještě počkat na oficiální potvrzení nového rekordu po ověření správnosti měření. Nicméně ani zatím neoficiální rekord nemusí mít dlouhé trvání, v neděli má totiž být podle předpovědi ještě tepleji.
ČHMÚ původně informoval, že sobotní maximální teplota v Doksanech dosáhla 40,8 stupně, posléze informaci aktualizoval s tím, že finální hodnota je o desetinu vyšší. „Připomínáme, že údaj nového rekordu je předběžný do doby, než bude ČHMÚ oficiálně potvrzen (ověřování trvá v řádu týdnů, někdy i měsíců a podléhá standardizovaným postupům WMO),“ doplnili meteorologové.
Dnešní teploty v ČR podle nich vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji bylo mezi 34 a 39 stupni. Jedenadevadesát procent stanic, které zaznamenávají teplotu déle než 30 let, překonalo nebo dorovnalo rekord pro dnešní den. Na 20 stanicích bylo dokonce nejtepleji od začátku jejich měření, uvedli meteorologové.
Přes 40 stupňů dnes ukázal teploměr také v Řeži u Prahy, kde ale stanice měří teplotu kratší dobu, 15 let. O dosažení této hodnoty informovali meteorologové kolem 15:00 s tím, že teploty ještě rostou. Konečná hodnota pro dnešek tam činí 40,3 stupně.
O něco méně, 39,5 stupně, bylo v Tuhani na Mělnicku. Následovalo Ústí-Vaňov s 39,2 stupně, o desetinu stupně méně bylo v Dobřanech na Plzeňsku a rovných 39 stupňů zaznamenali v Dobřichovicích, Plzni - Mikulce a v Děčíně.
Doksany byly nejteplejším místem v ČR nejen dnes, ale i v několika předchozích dnech. Třeba v pátek tam bylo 38,1 stupně Celsia. Rekordní hodnota pro 26. červen to ale pro tuto stanici nebyla, v roce 2019 tam bylo o osm desetin stupně tepleji. Pro dnešní den ale teplota překonala dosavadní maximum pro 27. června z roku 1994 o 5,5 stupně.
ČHMÚ už v týdnu avizoval, že dosavadní absolutní český teplotní rekord může být překonán dnes i v neděli, přičemž maximální naměřená teplota by se mohla přiblížit, nebo i překonat 41 stupňů. Největší vedro má být podle předpovědi v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách.