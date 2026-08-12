Český chmel čeká jedna z nejhorších sklizní za roky. Pivovary budou muset změnit recepturu
- Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosů a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta.
- Oproti dlouhodobému průměru, který je 6000 tun, odhadují pokles úrody až o 20 procent.
- Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu.
V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Na tradičním chmelařském dni ve Stekníku nedaleko Žatce to ve středu řekl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
Vegetaci poznamenal nedostatek srážek už v zimě. Sucho a hlavně vysoké teploty na konci června, které přesáhly 40 stupňů Celsia, nenávratně poškodily vršky u některých odrůd. Přetrvávající horko a nedostatek srážek je patrný na rostlinách na první pohled už i pro laiky. „Na druhou stranu stav porostů je dobrý, nebojujeme tolik se škůdci jako v jiných letech," uvedl Smetana.
Do piva se bude přidávat více chmele
Chmel se pěstuje v Žatecké, Úštěcké a Tršické oblasti na 4784 hektarech, což je o 62 hektarů menší plocha než loni. Dlouhodobý průměr u sklizně je šest tisíc tun. „Pro letošek je odhad 5000 až 5200 tun. Pivovary mají zásoby, lze předpokládat, že přežijí do další sklizně. Budeme je žádat, aby pochopily situaci, pokud někdo nebude moci dostát svým závazkům," uvedl Smetana. Do piva budou muset sládci dodat více chmele, aby dosáhli standardní hořkosti. Hodnota alfa hořkých kyselin je u nejrozšířenější odrůdy Žatecký poloraný červeňák dlouhodobě 3,3 procenta. Výsledek prvního rozboru ukázal hodnotu necelá dvě procenta.
Obsah hořkých kyselin by se mohl zvýšit, pokud se ochladí. Dozrávání hlávek posilují srážky, které ale meteorologové v nejbližší době neočekávají. Sklizeň začne mezi 22. až 24. srpnem. „Připraveny jsou sklady, obaly, mechanizace. Pěstitelé v posledních letech investují s naší pomocí do nových strojů, které umožňují snížit potřebu lidské síly při sklizni," řekl ČTK Zdeněk Rosa, předseda představenstva Chmelařství, družstvo Žatec, které sdružuje všech zhruba 120 pěstitelů chmele v Česku. Brigádníci přijíždí z Bulharska, Rumunska, Maďarska. Na chmelnicích jsou také Slováci, Češi a Ukrajinci, kteří pobývají v Česku.
Ve světě se dlouhodobě projevuje pokles spotřeby piva. Problém s odbytem chmele mají v Německu. „My máme výhodu, že Žatecký poloraný červeňák se dodává do prémiových ležáckých piv, kterým dávají konzumenti stále více přednost před jinými," uvedl Smetana. Až 80 procent produkce českého chmele se vyváží. Na prvním místě je s velkým předstihem Čína následovaná Japonskem, pětina produkce končí v Česku.