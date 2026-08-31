Další porce české drahoty. Přiživí ji sílící cestovatelský trend
- Podzimní dovolenou v Česku plánuje rekordních 71 procent Čechů, což je o 20 procentních bodů více než loni, zatímco zájem o cestování do zahraničí výrazně klesl.
V tuzemsku chtějí strávit v průměru sedm dní s rozpočtem okolo 8000 korun na osobu, přičemž nejvyhledávanějšími destinacemi zůstávají Jihočeský a Jihomoravský kraj.
Nejčastější náplní podzimních pobytů je odpočinek spojený s pěší turistikou a ubytováním v penzionech či vícehvězdičkových hotelech, které tvoří nadpoloviční většinu celkových výdajů.
Dovolenou v Česku na podzim plánuje 71 procent Čechů, což je o 20 procentních bodů více než před rokem. V průměru plánují strávit na dovolené sedm dní, což je meziročně o jeden den více, a chtějí za ni utratit zhruba 8000 korun, podobně jako loni. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism. Naopak podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou strávit i v zahraničí, se meziročně snížil o 13 procentních bodů na 31 procent.
„Podzim se stává plnohodnotnou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování, a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně,“ uvedl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller.
Podobně jako v minulém roce chtějí Češi v tuzemsku nejčastěji navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. V průměru Češi počítají s návštěvou dvou regionů. Cestování mimo hlavní sezonu je pro regiony přitom podle Reismüllera důležité, protože se tím prodlužuje návštěvnická sezona, a díky tomu mohou lidé ve službách pracovat větší část roku.
Odpočinek a lehčí aktivity
Více než třetina Čechů chce podzimní dovolenou trávit odpočinkem nebo lehčími sportovními aktivitami. Jen pětina z nich plánuje pouze odpočívat a vyrazit za kulturními památkami se chystá 11 procent lidí. Více než 80 procent těch, kteří chtějí sportovat, vyrazí na pěší túry, asi 60 procent plánuje také lehčí procházky a 29 procent oslovených zamýšlí kratší cyklovýlety. Vodní sporty, koupání nebo aquapark má v plánu zhruba čtvrtina lidí.
V průměru zaplatí Češi za hotel nebo jiné ubytovací zařízení 4223 korun, ubytování tak tvoří přes polovinu výdajů za podzimní dovolenou. Nejčastěji mají zájem o penziony, letos však také vzrostla poptávka po hotelech se třemi a více hvězdami. Taková zařízení poptává 41 procent dotazovaných, což je meziročně o 14 procentních bodů více.
Češi, kteří plánují dovolenou v zahraničí, míří nejčastěji do Itálie a Polska. Cesty na Slovensko a do Rakouska plánuje shodně 15 procent oslovených. Mezi dalšími oblíbenými destinacemi jsou Řecko, Španělsko nebo Maďarsko.
V cizině pak chtějí cestovatelé strávit v průměru asi o dva dny více než na dovolené v Česku, tedy 8,7 dne. Plánovaná útrata za dovolenou v zahraničí je 17.175 korun na osobu.