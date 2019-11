17. listopad online: Česko slaví 30 let od Sametové revoluce | E15.cz

Předseda spolku Mikuláš Minář a místopředseda Benjamin Roll chtějí vyzvat opozici ke třem věcem. Už v pondělí na tiskové konferenci zveřejnili, že chtějí, aby strany nalezly řešení problému oslabených voličských hlasů.

Podle Mináře by demonstrace neměla trvat déle než dvě hodiny. Začne ve 14:00. Vlakoví dopravci posílí před sobotní demonstrací na Letné spoje, ČD asi o 1000 míst, RegioJet o stovky. Zájem je hlavně o linky mezi Moravou a Prahou.

S Minářem a Rollem se sešli předsedové ODS Petr Fiala, Pirátů Ivan Bartoš, KDU-ČSL Marek Výborný a STAN Vít Rakušan, dále také první místopředsedkyně TOP Markéta Pekarová Adamová, místopředseda ODS Martin Kupka nebo pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Minář na pondělní tiskové konferenci uvedl, že spolek chce dát premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí.

Na protestu Milion chvilek oznámí datum, ke kterému tak má Babiš učinit, a také kroky, které budou následovat, pokud se tak nestane.

Babiš v reakci pro ČTK v pondělí napsal, že neuvažuje o tom, že by ultimátu vyhověl. Důvody sobotní demonstrace nechápe. Minář dnes premiéra znovu vyzval k veřejnému setkání.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle kritiků se ale od holdingu Agrofert, který dříve vlastnil, neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.

Organizátoři nechtěli odhadovat, zda bude sobotní akce srovnatelná s červnovým protestem. Toho se podle operátora T-Mobile zúčastnilo na 280 tisíc lidí, policie hovořila zhruba o 200 tisících demonstrantů.

