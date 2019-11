Milion chvilek pro demokracii nejde napříč generacemi, mrzí Kocába | E15.cz

U příležitosti třicátého výročí listopadu 1989 vydává knihu Vabank, v níž bude dle jeho slov nové takřka všechno. „Den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci v knize popisuji, co se odehrávalo na mocenské úrovni. Jedná se jak o přímá svědectví, tak o jejich podložení dobovými dokumenty,“ popisuje Kocáb svou publikaci.

V té se vyjadřuje i k případu mrtvého studenta Šmída, který dodnes vzbuzuje otázky. „Dokud se neotevřou sovětské archivy, nemůžeme si být jisti na 100 %.

Na 95 % ale víme, že šlo o z Moskvy řízenou akci, pokus o vnitrostranický puč, jehož cílem bylo odstavit od moci skupinu kolem Jakeše a nahradit ji progresivním křídlem. Komunistům se ale jejich boj o moc vymkl kontrole, nevraživost demonstrantů se otočila proti KSČ jako takové a nějaká její křídla už nehrála roli,“ vysvětluje Kocáb.

Četné paralely vidí Kocáb mezi Občanským fórem vzešlým z listopadových demonstrací a současným protestním hnutím Milion chvilek pro demokracii. Obě uskupení považuje za důležitý projev vůle občanské společnosti.

„Rozdíl je v tom, že to dnes není generačně průřezové. Mrzí mě, že lidé z naší skupiny nikdo neoslovuje, ani nás nepozvou se k věcem vyjádřit. To bych jim poradil změnit,“ komentuje současné dění Kocáb a dodává, že i přesto současné protesty podporuje.

„Je to vzpoura i proti odklonu politiků od jejich vlastních slibů. Mladí lidé vůči tomu projevují předběžnou ostražitost a to je dobře,“ říká Kocáb a dodává, že demonstrovat by se mělo i za rozpuštění Visegrádské čtyřky, kterou považuje za největší mor, který nás mohl postihnout. „Tuto spolupráci jsem rozmlouval i Václavu Havlovi,“ vzpomíná.