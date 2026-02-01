Aktualizováno: GALERIE: Lidé se shromáždili na podporu prezidenta Pavla, zaplnili Staroměstské náměstí
- Na podporu prezidenta Petra Pavla přišlo do centra Prahy podle organizátorů 80 až 90 tisíc lidí, Staroměstské i Václavské náměstí se zaplnily a policie musela omezit přístup.
- Účastníci nesli české, evropské, ukrajinské i alianční vlajky a transparenty kritizující vládu a politickou situaci; zaznívala hesla na podporu demokracie i prezidenta.
- Demonstrace se konaly také v dalších městech Česka, spolek Milion chvilek jimi reaguje na spor prezidenta s představiteli Motoristů ohledně nejmenování ministra.
Na shromáždění spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla dorazilo v neděli odpoledne na Staroměstské a Václavské náměstí 80 až 90 tisíc lidí. Na akci to řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Obě náměstí jsou plná. Policie vzhledem k velkému počtu účastníků uzavřela přístup dalších lidí na Staroměstské náměstí z Železné a Celetné ulice, napsala na síti X.
„Celé centrum Prahy přetéká lidmi, to znamená, že je nás nějakých 80, 90 tisíc lidí,“ řekl Minář. Podotkl také, že výzvu Stojíme za prezidentem, kterou spolek vypsal loni na konci roku po vzniku nové vlády ANO, SPD a Motoristů a údajném rostoucím tlaku na prezidenta, podepsalo už 600 tisíc lidí.
„Vzhledem k velkému počtu účastníků a naplnění kapacity Staroměstského náměstí jsme z bezpečnostních důvodů museli omezit přístup dalších lidí z Železné a Celetné ulice. Pařížská je uzavřená pro automobilovou dopravu,“ uvedla policie.
Lidé si na shromáždění přinesli vlajky ČR, Evropské unie, NATO či Ukrajiny, na Václavském náměstí byly k vidění i íránské vlajky. Na transparentech stála hesla jako Stop Burešově vládě trestně stíhaných, Slušnost není slabost, pane Macinko, Vaření žáby (demokracie) v přímém přenosu či Zvedni pacinku pro demokracii. Lidé dorazili i s portréty prezidenta a skandovali hesla jako Už jsme tady nebo Ať žije Pavel.
Na Staroměstské náměstí dorazili například i předseda Starostů a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan, předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka či předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Lidé se sešli například i v dalších českých městech. Náměstí Republiky před Východočeským divadlem v Pardubicích bylo odhadem ze tří čtvrtin plné. Řečníkům a zpěvákům naslouchaly stovky lidí. Někdo si přinesl vlajku nebo transparent. „Lidé, máte možnost říct, že nám to není jedno,“ řekli manželé Vojtěchovi, iniciátoři pardubického setkání. V Hradci Králové přišli lidé podpořit prezidenta a vyjádřit se proti krokům ministra zahraničí na náměstí 28. října. Prostor byl z poloviny plný, podle policejní mluvčí Andrey Muzikantové byla akce poklidná.
Symbolickým výšlapem na rozhlednu Růženka se dnes ke shromáždění na podporu Pavla navzdory mrazivému počasí připojilo několik desítek lidí v Děčíně. Krátce po 15:00 vyrazili vyzbrojeni českými vlajkami na vrchol k oblíbené vyhlídce, aby ukázali, že i severní Čechy stojí za prezidentem. “Pokud se do popředí dostává arogance, ponižování, vyhrožování, nenávist a snaha o prosazení vlastních zájmů na úkor občanů naší země, tak už nemůžeme mlčet. Je potřeba ukázat, že je nás hodně, komu toto chování našich předních politiků vadí,„ řekla při té příležitosti místostarostka Růžové na Děčínsku Radka Sahulová (NEZ).
Spolek zorganizováním demonstrací reagoval na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Původně se měla akce konat pouze na Staroměstském náměstí, v sobotu ráno však předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že pro obrovský zájem organizátoři nainstalují dvě velkoplošné obrazovky i ve spodní části Václavského náměstí.