Hlavní město spouští Covid Praha pro pražské podnikatele, záruky pokryjí jen čtvrtinu poptávky | E15.cz

Podnikatelé a firmy v Praze si budou moci od úterního rána požádat o záruku na bezúročný úvěr, který by jim měl pomoci překlenout období koronavirové krize. Umožní to program Covid Praha, který výjimečně nespustila vláda, ale pražský magistrát. Metropole do programu vložila 600 milionů korun ze svého rozpočtu, což by mělo vystačit na bankovní záruky do výše 1,4 miliardy korun. Malé a střední firmy v hlavním městě ale potřebují podle odhadů až 5,5 miliardy korun.

„Víme, že pražští podnikatelé potřebují mnohem větší pomoc, my jsme dali maximum toho, co jsme mohli. Je to provizorní řešení,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Do Covidu Praha mělo původně přispět ministerstvo průmyslu a obchodu dalšími 400 miliony korun, šéf rezortu Karel Havlíček (ANO) se však místo toho rozhodl vložit peníze do chystaného programu Covid III, který bude na rozdíl od předchozího Covidu II otevřen i pražským podnikatelům.

„Naší ambicí není uspokojit celou poptávku pražských podnikatelů. To není ani v možnostech městského rozpočtu. S netrpělivostí proto čekáme na stát, aby spustil Covid III, který by mohl poptávku naplnit,“ řekl pražský náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Stále přitom není jasné, kdy Havlíček spustí Covid III. Ještě minulý týden ministr hovořil o tom, že by třetí vládní program, který by měl poskytovat záruky až do výše 40 miliard korun, měl odstartovat souběžně s tím pražským. Nyní rezort mluví o termínu do konce dubna.

Pro pražský program platí takřka stejné podmínky jako pro státní. Podnikatelé budou moci žádat u komerčních bank o bezúročné úvěry od deseti tisíc do 15 milionů. Praha bude za půjčky ručit až do výše 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Nově však musí mít podnikatelé už předjednaný úvěr, což má zjednodušit vyřizování žádostí. „Podnikatel si musí nejprve zažádat u běžné komerční banky o půjčku, pak teprve se závaznou úvěrovou nabídkou požádat o záruku v rámci Covid Praha skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku,“ řekl Hřib.