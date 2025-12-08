Karlovarský kraj má nového hejtmana, stal se jím Petr Kubis z ANO
- Novým hejtmanem Karlovarského kraje je Petr Kubis (ANO), nahradil Janu Mračkovou Vildumetzovou.
- Kubise podpořilo 29 ze 43 hlasujících zastupitelů.
- Vedení kraje doplní Michala Málková a Andrea Pfeffer Ferklová (oba ANO).
Zastupitelé Karlovarského kraje v pondělí zvolili novým hejtmanem Petra Kubise (ANO). V čele kraje střídá Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která v listopadu rezignovala z rodinných důvodů. Pro nového hejtmana hlasovalo 29 ze 43 hlasujících zastupitelů. ANO má ve 45členném zastupitelstvu 28 křesel.
Novou krajskou radní se stala starostka Pramenů na Chebsku Michala Málková (ANO), bude mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova. Na pozici náměstkyně hejtmana, kterou dosud zastával právě Kubis, byla zvolena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka Karlových Varů. Prvním náměstkem hejtmana zůstává Martin Hurajčík (ANO), který kraj od 4. listopadu dočasně vedl.
Mračková Vildumetzová, která je zároveň senátorkou, se vzdala funkce hejtmanky počátkem listopadu z rodinných důvodů.