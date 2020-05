Malým firmám by měl stát odpustit odvody, schválila vláda. Nesmí ale mít sídlo v daňovém ráji | E15.cz

Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem nesnížit mzdy. Návrh zákona, který připravila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), schválila v pondělí vláda. Předlohu musí ještě projednat parlament.

Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Prominutí odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, z něhož se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Celý program prodloužila vláda do konce srpna.

Podle ministerstva práce má odpuštění pojistného - tedy takzvaný režim C z Antiviru - podpořit zachování pracovních míst. "Slibujeme si trochu od toho, že pokud firmy rozdaly v březnu výpovědi, stále je ještě do konce května možnost stáhnout je," řekla Maláčová.

O odpuštění odvodů podle ministerstva práce nemusí firmy žádat. Měly by jen oznámit okresní sociální správě snížení odváděné částky v měsíčním výkazu. Na propouštěné pracovníky není možné úlevu uplatnit. Kontroly budou úřady provádět zpětně.

Podle chystaného zákona by nárok na odpuštění odvodů za červen až srpen měl zaměstnavatel s nejvýš 50 zaměstnanci, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Podle Maláčové je to 88 procent firem, tedy asi 233 tisíc.

Firma by od konce března nesměla propustit víc než desetinu pracovníků. Proti březnu by nemohla o víc než desetinu klesnout ani vyplacená suma na mzdy. „Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť,“ uvedlo ministerstvo práce. Pojistné za daný měsíc se odvádí do 20. dne následujícího měsíce.

Podnik by také nesměl pobírat jiný příspěvek na mzdy z programu Antivirus. „Firma také nesmí mít sídlo v daňovém ráji,“ řekla Maláčová.

Podle Maláčové by bylo možné prominout pojistné do 1,5násobku průměrné mzdy, tedy za loňský rok zhruba z 51 700 korun hrubého. Maximální odpuštěný odvod by tak odpovídal asi 12 700 korun.

Podle rezortu práce by tříměsíční odpuštění pojistného mělo činit 13,5 miliardy korun. To je zhruba 2,5 procenta plánovaných příjmů 540,5 miliardy korun, s nimiž ministerstvo zatím počítá ve svém schváleném rozpočtu.

O návrhu dočasně prominout odvody jednala v pondělí tripartita. Na podobě režimu C se neshodla. Podle zaměstnavatelů by odpuštění odvodů mělo být pro všechny firmy, nejen pro ty malé. Odbory naopak opatření odmítly. Nesouhlasí s výpadkem příjmů do systému pojištění, tedy hlavně na důchody.