Vláda schválila daňový balíček. Sníží se silniční daň i DPH na ubytování nebo vstupenky | E15.cz

Především se má snižovat daň z přidané hodnoty z 15 na 10 procent u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.

„Chceme poskytovatelům ubytování, pořadatelům kulturních akcí a sportovních událostí a provozovatelům sportovišť pomoci dostat se ze složité finanční situace, proto jsme se rozhodli je podpořit tímto snížením daňové zátěže,“ uvedla Schillerová.

Hoteliéři snížení daní vítají. „Snížení jsme navrhovali už loni, když se řešilo DPH pro stravovací služby,“ řekl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, podle kterého se díky nižší sazbě vyrovná konkurenceschopnost ubytovacích zařízení vůči okolním zemím.

Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny. Mělo by to platit zpětně od počátku letošního roku. Projevit by se to tak mělo i snížením záloh, které se mají na tuto daň v letošním roce platit.

Firmy by měly podle schváleného návrhu také moci uplatňovat daňovou ztrátu zpětně. Poplatníci budou moci uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a získat tak přeplatek od Finanční správy.

Kromě toho mají obce získat oprávnění osvobozovat od daně z nemovitostí kvůli mimořádným událostem, a to i zpětně. Zemědělcům by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů.

„Nouzový stav sice skončil, ale dopady koronavirové krize na naše hospodářství trvají dál. Problémy se objevily prakticky ve všech odvětvích a některá byla doslova paralyzována. Nenecháme firmy ani podnikatele na pospas osudu a nabízíme jim další pomoc v daňové oblasti,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.