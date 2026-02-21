Návrh Pirátů rozšířit možnosti investování důchodových fondů vláda asi odmítne
- Piráti navrhují, aby penzijní fondy – včetně těch povinně konzervativních – mohly nově investovat do akcií.
- Vláda se chystá návrh odmítnout s argumentem, že konzervativní fondy mají primárně chránit hodnotu peněz.
- Pro rizikovější strategie už navíc podle vlády existují nedávno zavedené alternativní účastnické fondy.
Vláda v pondělí zřejmě odmítne návrh Pirátů, kteří chtějí rozšířit možnosti investování účastnických fondů penzijního spoření také do fondů soukromého a rizikového kapitálu. Mají ale platit omezení, aby zůstal zachován princip obezřetnosti. Možnosti chtějí rozšířit i pro konzervativní důchodové fondy. Vládní legislativci ale v návrhu stanoviska pro vládu uvádějí mimo jiné, že vláda se spíše kloní k tomu, aby vyhodnotila relativně novou právní úpravu alternativních účastnických fondů, než aby ji měnila.
Smlouvy o penzijním připojištění bylo možné sjednávat do roku 2013. Od té doby funguje doplňkové penzijní spoření jako součást takzvaného třetího pilíře. Penzijní fondy zakládají účastnické fondy a jeden z nich musí být konzervativní, to znamená, že nabízí nízké riziko, ale za cenu nízkého zhodnocení.
Piráti upozorňují právě na to, že ve fondech s vysokým podílem konzervativních finančních nástrojů se peníze reálně dlouhodobě málo zhodnocují. Jde třeba o investice do státních dluhopisů. Navrhují proto, aby povinný konzervativní fond mohl investovat do akcií nebo obdobných cenných papírů, které představují podíl na společnosti. Podmínkou má být, že jsou tyto cenné papíry přijaty k obchodování na burze v EU nebo jiném členském státě OECD, a to pouze v rozsahu, který již dnes stanoví souhrnné limity zákona.
Vláda to považuje za nevhodné. "Účelem povinného konzervativního fondu je primárně ochrana hodnoty prostředků účastníků v období krátce před zahájením nebo již v průběhu výplatní fáze, kdy je prostor pro kompenzaci případných tržních poklesů omezený. Zařazení akcií či obdobných nástrojů proto představuje při jejich přirozeně vysoké volatilitě potenciální zdroj nežádoucího kolísání hodnoty aktiv, které může mít negativní dopad například na výši vyplácené penze," upozornila vláda v návrhu stanoviska.
V případě ostatních účastnických fondů chtějí Piráti umožnit investice do cenných papírů vydávaných fondy soukromého kapitálu nebo fondy rizikového kapitálu. "Úprava vychází z předpokladu, že účastnické fondy mají delší investiční horizont a mohou, při správném nastavení pravidel a řízení rizik, využít potenciálu dlouhodobé rizikové prémie, diverzifikace a participace na růstu neburzovních společností," stojí v jejich důvodové zprávě.
Vláda v návrhu stanoviska ale namítá, že právě alternativní účastnické fondy můžou být vytvářeny pro tyto investiční strategie. "Současná právní úprava tedy možnost těchto typů investic umožňuje. Podle názoru vlády proto rozmělňování právní úpravy povede ke stírání rozdílů mezi jednotlivými typy účastnických fondů, což může být pro účastníky méně přehledné a transparentní," stojí v návrhu stanoviska.
Podle údajů Asociace penzijních společností ČR zhodnotily loni konzervativní fondy peníze klientů v průměru o 2,53 procenta. Naproti tomu dynamické fondy vydělaly v průměru až 16,5 procenta. Na konci loňského třetího čtvrtletí si spořilo na penzi 3,9 milionu účastníků, z toho 2,13 milionu v účastnických fondech. Penzijní společnosti spravovaly 644 miliard Kč, 288 miliard v účastnických fondech.