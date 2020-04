Nečas křivě vypovídal ve prospěch své ženy. Policie jej navrhla obžalovat | E15.cz

„Od policejního orgánu jsem obdržel spis s návrhem na podání obžaloby,“ řekl serveru šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. O tom, zda obžalobu podá, chce rozhodnout v řádu týdnů.

Někdejší ředitelka Nečasova kabinetu Nagyová podle pravomocného rozsudku v roce 2012 nezákonně zaúkolovala vojenské zpravodajce, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku. Justice ji za to potrestala tříletou podmínkou a maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy.

Nečase policie obvinila loni v listopadu, a to v souvislosti s dvěma jeho svědeckými výpověďmi před Obvodním soudem pro Prahu 1. Soudnímu senátu tvrdil, že se na zpravodajce obrátil sám, protože se obával o bezpečí své rodiny. V odůvodnění verdiktu však zaznělo, že nemluvil pravdu a že jeho verze je v rozporu s nashromážděnými důkazy.

Bývalý premiér již čelí v jiné kauze obžalobě z podplácení, a to společně s manželkou Janou a s někdejším náměstkem ministra zemědělství Romanem Bočkem. Státní zástupce tvrdí, že v roce 2012 přislíbili občanskodemokratickým poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají tak projít vládní daňový balíček. Nečasovi za to hrozí až šestileté vězení.

Nečas je zatím jediným předsedou české vlády, jehož kauza se dostala až k soudu. Současný premiér Andrej Babiš (ANO) je od října 2017 s přestávkami stíhaný v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.