ODS ukončila členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, Kuba a Škodová Parmová zakládají nové hnutí
- Vedení ODS oficiálně ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili odchod ze strany.
- Mezi odcházejícími jsou významní politici jako hejtman Martin Kuba a primátorka Dagmar Škodová Parmová, kteří se chystají vstoupit do nového hnutí.
- Kuba kritizoval postup vedení ODS, ale respektuje jeho rozhodnutí, a nové hnutí plánuje představit začátkem příštího roku.
Vedení ODS fakticky ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Ve straně tak skončili mj. jihočeský hejtman Martin Kuba nebo českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Celkem jde o 30 krajských a 14 českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které právě Kuba připravuje.
„Vedení na to má právo, ale přijde mi to lidsky nešťastné. Je to naprosto nevhodné například k Janu Zahradníkovi, který byl členem ODS od roku 1991 a pro stranu hodně obětoval a hodně jí dal,“ řekl Kuba. Šestasedmdesátiletý Zahradník byl prvním jihočeským hejtmanem a zastával i pozici poslance. Také Zahradník uvedl, že se stane členem nového hnutí.
Nové hnutí
Kuba minulý týden oznámil, že se s vedením ODS názorově rozchází a že založí nové hnutí. V pondělí oznámilo odchod do nového hnutí 30 jihočeských krajských zastupitelů za ODS ze 34. V úterý podobný krok učinilo 14 ze 16 českobudějovických zastupitelů ODS. Kromě toho do Kubova hnutí chtějí vstoupit senátoři zvolení za občanské demokraty Zbyněk Sýkora a Tomáš Fiala.
„Chtěli jsme náš odchod udělat kultivovaně, rozloučit se na oblastních sněmech se svými kolegy a v klidu odejít. Vedení strany si vybralo ale jinou variantu. Jak jsem říkal, nepřipadá mi to jako šťastný krok, ale respektujeme ho,“ uvedl Kuba.
Nové hnutí chce představit začátkem příštího roku, kdy oznámí jeho název a strukturu. Kuba už dříve uvedl, že s hnutím chce v příštím roce kandidovat v komunálních volbách.