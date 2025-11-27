Aktualizováno: Hejtman Kuba opouští ODS. Do jeho nové strany přejde i část jihočeských politiků
- Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS.
- Zdůvodnil to „neopravitelností“ strany.
- Hejtmanem zůstává, založí si vlastní politické uskupení.
Jihočeský hejtman MartinKuba oznámil, že po 22 letech opouští ODS. Chystá se založit nové hnutí, které zatím bude působit v jeho domovském kraji. Odchod z ODS odůvodnil tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Spolu s ním končí ve straně i Kubovi náměstci, českobudějovická primátorka a další jihočeští občanští demokraté. Dosluhující předseda strany i vlády Petr Fiala míní, že Kubanevyužil prostor před lednovým kongresem ODS pro vystoupení s alternativním programem. Připomněl, že jihočeský hejtman dlouhodobě kritizoval některé kroky současného vedení.
„Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak,“ řekl Kuba, o němž se mluvilo jako o jednom z možných kandidátů na předsedu ODS. „Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně,“ uvedl.
Nedávalo mu podle jeho slov smysl, aby ve straně dál zůstával. „Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět,“ řekl.
Kuba má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS, která v loňských krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. V zastupitelstvu má 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. „V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí,“ uvedl Kuba.
Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se však ale nebrání tomu, aby se postupně transformovalo v celostátní politický subjekt. Nabízet chce jiný styl politiky. „Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat,“ prohlásil Kuba.
Po prohraných volbách už Fiala nebude obhajovat předsednickou funkci. Kubův krok vnímá jako výsledek dlouhodobějšího procesu. „Mně to vysvětluje například jednu věc: Martin Kuba byl jediný významný člen ODS, který se nepodílel na volební kampani před parlamentními volbami. Mne to osobně mrzelo,“ uvedl premiér v demisi.
Volební kongres čeká ODS 17. a 18. ledna, kandidaturu už oznámil dosavadní místopředseda ODS a dosluhující ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Podle Kupky měl Kuba přijmout podíl odpovědnosti, ale rozhodl se pro jinou cestu. Za fatální chybu označil Kubovo rozhodnutí nezapojit se do sněmovní kampaně šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. „Rozhodl se pro samostatnou cestu, je to jeho právo,“ řekl. Pro předsedu ODS v Královéhradeckém kraji a poslance Ivana Adamce není odchod Kuby z ODS překvapením, podle něj měl odejít už mnohem dřív. „K radosti médií vytrvale útočil na vedení ODS. Vzhledem ke svým dlouhodobým postojům k vedení ODS měl opustit Občanskou demokratickou stranu už dávno,“ řekl Adamec.
Z ODS vystoupí i primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, její první náměstek Petr Maroš nebo Kubovi náměstci na kraji Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová. Také oni se stanou členy nového hnutí, které chce Kuba založit.
„Jsme jeden tým a rozhodnutí Martina Kuby mi dává smysl. Proto jsem se rozhodla, že také já v ODS skončím,“ uvedla primátorka. Koalice ve městě působí od loňského podzimu v menšině, má 20 zastupitelů ze 45. Kromě ODS ji tvoří ještě Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. „Věřím, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci, i když nebudeme pod hlavičkou ODS,“ uvedla Škodová Parmová.
„Martin Kuba je podle mě v současnosti v České republice vedle prezidenta Petra Pavla největší politickou osobností. Jeho rozhodnutí opustit ODS vidím jako logický krok. Stejně jako on skončím ve straně i já. Myslím si, že jej budou následovat i další členové našeho zastupitelského klubu na městě,“ doplnil Maroš.
Pro politology nebyl odchod Kuby z ODS překvapením. Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze míní, že je otázkou, zda to jihočeský hejtman neudělal příliš brzo. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ODS Kubovým odchodem přichází o výraznou osobnost, šikovnou v marketingu a politické propagaci.
Fiala: Kuba nevyužil prostor před sjezdem ODS přijít s alternativním programem
Martin Kuba podle končícího předsedy stany Petra Fialy nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem. Fiala novinářům ve Sněmovně řekl, že Kuba dlouhodobě kritizoval některé kroky současného vedení a neúčastnil se ani kampaně před říjnovými sněmovními volbami. Rozpačitě na Kubovo rozhodnutí reagovali někteří krajští politici ODS.
„Krok Martina Kuby je jistě výsledkem dlouhodobějšího procesu. Mně to vysvětluje například jednu věc: Martin Kuba byl jediný významný člen ODS, který se nepodílel na volební kampani před parlamentními volbami. Mne to osobně mrzelo,“ uvedl Fiala s tím, že dnešní krok je toho vysvětlením.
Připomenul, že se Kuba opakovaně vyjadřoval kriticky k některým věcem, které se týkají fungování a organizace strany. „Ve chvíli, kdy jsem řekl, že já nebudu kandidovat znovu do čela ODS, se určitě vytvořil velký prostor pro to, aby všichni, kteří mají jinou představu o tom, jak má vypadat ODS, aby vystoupili se svou koncepcí, svým alternativním programem,“ řekl.
Zmínil kandidaturu dosavadního místopředsedy ODS Martina Kupky a jeho snahu získat podporu spolustraníků. „Teď ten, který dlouhodobě vystupoval s nějakou kritickou pozicí, by musel s velkou pravděpodobností přijmout tu výzvu a nabídnout nějakou alternativní koncepci. Martin Kuba se rozhodl pro jinou cestu,“ uzavřel Fiala.
Kuba měl podle Kupky přijmout podíl odpovědnosti, ale rozhodl se pro jinou cestu. Za fatální chybu označil Kubovo rozhodnutí nezapojit se do sněmovní kampaně šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. „Rozhodl se pro samostatnou cestu, je to jeho právo,“ řekl.
Volební kongres čeká ODS 17. a 18. ledna. Vedle Kupky se zatím ke kandidatuře na nejvyšší stranický post přihlásil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Vedení strany kritizuje za omezení prostoru pro diskusi na plánovaném sjezdu. Podle organizátorů kongresu naopak kandidáti dostanou víc prostoru, než tomu bylo v minulosti.
Kuba odůvodnil záměr opustit ODS tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Zůstává jihočeským hejtmanem a chce založit nové hnutí. Vystoupení z ODS už oznámila také českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová, Kubovi náměstci na kraji Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová a další jihočeští politici ODS.
Pro předsedu ODS v Královéhradeckém kraji a poslance Ivana Adamce není odchod Kuby z ODS překvapením, podle něj měl odejít dřív. „Z jeho strany je to logický krok, který ale podle mého názoru přišel příliš pozdě na to, co stihl napáchat. K radosti médií vytrvale útočil na vedení ODS. Vzhledem ke svým dlouhodobým postojům k vedení ODS měl opustit Občanskou demokratickou stranu už dávno,“ řekl Adamec. Nové hnutí, které Kuba chce založit, nepodpoří.
Předseda ODS v Ústeckém kraji a krajský radní Tomáš Rieger uvedl, že ho Kubův odchod ani jeho načasování netěší. Jestli má nové uskupení šanci se etablovat na politické scéně, ukáže podle něj čas. „Martin Kuba je výrazná osobnost, bez šance to určitě není,“ poznamenal Rieger.
Poslanec ODS a zastupitel Karlovarského kraje Jan Bureš ve čtvrtek večer řekl, že Kubovu rozhodnutí příliš nerozumí. „Čekal bych, že se Martin Kubapostaví na kongresu 17. a 18. ledna jako kandidát na předsedu a představí svůj program. Jeho odchod teď mi nedává smysl a ani nerozumím argumentu, že nesouhlasí s vedením ODS, protože to bude zvolené teprve v lednu,“ uvedl. Ke vzniku nového hnutí se Bureš blíže nevyjádřil. „Počkám si, jaký bude mít program,“ dodal.
Místopředseda regionálního sdružení ODS v Olomouckém kraji MartinMajor očekával, že Kuba na nadcházejícím kongresu strany představí svou vizi budoucnosti ODS a na základě reakce delegátů se rozhodne. Zvolil ale opačné pořadí a nezbývá, než to respektovat, řekl Major. „Pro ODS toho v minulosti mnoho udělal a za to mu patří dík,“ dodal.